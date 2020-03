Stanowisko Sekcji Niewydolności Serca PTK w sprawie postępowania z pacjentami w dobie epidemii koronawirusa

W związku z rozwojem zachorowalności na COVID-19 i ogłoszonym stanem epidemii w kraju Sekcja Niewydolności Serca PTK apeluje do pacjentów i ich rodzin o zachowanie ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

„Wiemy, że ok. 40 proc. osób zarażonych koronawirusem stanowią pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi (głównie niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym). Populacja chorych z niewydolnością serca to głównie ludzie starsi. Dostępne dane wykazują, że starszy wiek jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka zwiększonej zachorowalności na COVID-19 jak i zgonu. Współwystępowanie niewydolności ze starszym wiekiem zdecydowanie pogarsza rokowanie chorych zakażonych koronawirusem. Zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 może także wystąpić u osób młodych, u których może dochodzić do zapalenia mięśnia sercowego, co może w przyszłości skutkować rozwinięciem niewydolności serca” – czytamy w stanowisku sekcji.

Środki ostrożności w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Sekcja Niewydolności Serca zaleca zachowanie szczególnych środków ostrożności przez osoby starsze i pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Przede wszystkim powinny one unikać kontaktów z innymi osobami, w tym z dziećmi i wnukami, bo często u ludzi młodych infekcja koronawirusem przebiega łagodnie lub bezobjawowo, a pomimo tego rozsiewają oni wirusy i powodują zakażenia. Wskazane jest pozostanie w domu, a w sytuacji relatywnie dobrego samopoczucia także rezygnacja z wizyt w przychodniach, gabinetach lekarskich. Obecnie realizowane są wizyty telefoniczne, a lekarze wystawiają e-recepty.

Należy dbać o higienę, często i dokładnie myć ręce. Zaleceń tych należy przestrzegać szczególnie restrykcyjnie po dotknięciu przedmiotów w miejscach ogólnodostępnych (przyciski, włączniki, klamki, poręcze), wskazane jest dodatkowo odkażenie rąk płynem dezynfekcyjnym.

Należy zasłaniać usta chusteczką podczas kichania/kasłania.

Konieczne jest zachowanie bezpiecznej, minimum 1,5-metrowej odległości od innych osób.

Pacjenci powinni stosować dotychczasowe leczenie

Sekcja Niewydolności Serca dementuje nieprawdziwe pojawiające się w mediach informacje, że leki kardiologiczne powodują pogorszenie przebiegu infekcji COVID-19. Nie ma żadnych badań, które mogłyby potwierdzać tę tezę. Stanowisko Sekcji Niewydolności Serca PTK podobnie jak Amerykańskich czy Europejskich Ekspertów jest jednoznaczne: pacjenci powinni stosować dotychczasowe leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza. Regularne przyjmowanie leków ograniczy ilość komplikacji zdrowotnych, a co za tym idzie zminimalizuje konieczność dodatkowych wizyt lekarskich, jak i liczbę hospitalizacji.

Postępowanie w razie infekcji COVID-19

Podczas wystąpienia typowej infekcji przeziębieniowej należy pozostać w domu i stosować standardowe leczenie objawowe. Jeśli objawy są niepokojące, nasilone konieczna jest konsultacja telefoniczna z lekarzem, przychodnią, infolinią NFZ czy sanepidem. Następnie należy postępować zgodnie z zaleceniami.

Realizacja usług kardiologicznych w czasie epidemii

Wizyty kontrolne odbywają się w systemie telefonicznym. Lekarze wystawiają e-recepty. Jednak, gdy pojawią się u pacjenta niepokojące, nasilone objawy związane z układem sercowo-naczyniowym, należy niezwłocznie skontaktować się z poradnią kardiologiczną, która wyda odpowiednie zalecenia.

W ramach obecnych możliwości, realizowany jest także program inwazyjnego leczenia niewydolności serca – wszczepienia urządzeń do elektroterapii, przeszczepów serca, czy implantacji urządzeń wspomagających pracę serca. „Chcielibyśmy podkreślić, że ryzyko zakażenia koronawirusem wymogło na placówkach zwiększenie zasad bezpieczeństwa. Praca przez to jest utrudniona, ponieważ szpitale muszą wykonać test na obecność koronawirusa zarówno o pacjentów poddanych przeszczepowi, jak i pacjentów oddających organ. Chcielibyśmy uspokoić i podkreślić, że pilne interwencje są stale realizowane, a potrzebujący pacjenci są otoczeni niezbędną opieką” – czytamy w stanowisku.

Dodatkowe zabezpieczenie przed zakażeniem

Pacjent z niewydolnością serca to osoba z obniżoną odpornością, dlatego Sekcja Niewydolności Serca PTK zaleca regularne przyjmowanie przepisanych leków, zadbanie o zdrową, prawidłowo zbilansowaną dietę. Konieczne jest dopilnowanie odpowiedniej ilości przyjmowanych płynów (jeśli lekarz nie zaleci inaczej ok. 1.5-2 l dziennie).