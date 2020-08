Standardy opieki nad ciężarną w kryzysie psychicznym – zalecenia konsultantów

W odpowiedzi na wystąpienie Bartłomieja Chmielowca, rzecznika praw pacjenta, i prośbę ze strony Ministerstwa Zdrowia konsultanci krajowi w dziedzinie psychiatrii oraz ginekologii i położnictwa przedstawili rekomendacje dotyczące postępowania z ciężarną w kryzysie psychicznym.

Zalecenia opracowali prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rekomendacje:

Odnotowywanie w dokumentacji medycznej daty ostatniej miesiączki oraz informacji o liczbie dotychczasowych ciąż i sposobie ich zakończenia.

Wyposażenie oddziałów psychiatrycznych w testy ciążowe.

Ustalenie przez kierowników oddziałów psychiatrycznych miejsca i trybu konsultacji ginekologiczno – położniczej oraz miejsca przeniesienia pacjentki do konkretnego oddziału ginekologiczno – położniczego, gdyby zaszła taka konieczność.

Zapewnienie dodatku białkowego dla kobiet w drugiej połowie ciąży.

Ograniczenie pobytu ciężarnej w oddziale psychiatrycznym do niezbędnego minimum z zapewnieniem pobytu w sali jednoosobowej lub z jak najmniejszą ilością współpacjentek, niestwarzających zagrożenia fizycznego.

Leczenie pacjentek po 37 tygodniu ciąży w oddziałach położniczych z zapewnieniem konsultacji psychiatrycznej.

Hospitalizowanie kobiet w pierwszych dniach po porodzie w oddziałach położniczych.

Przeniesienie ciężarnej pacjentki leczonej psychiatrycznie na oddział ginekologiczno-położniczy pod koniec ciąży konsultanci motywują tym, że oddziały psychiatryczne nie spełniają kadrowych i infrastrukturalnych warunków do tego, by opiekować się należycie takimi kobietami. Ponadto konsultanci przypominają, że pacjentki powinny dostawać 5 posiłków – poza zalecanym dodatkiem białkowym. W kontekście farmakoterapii rekomendacje zalecają jej ograniczenie do preparatów dopuszczonych do przyjmowania w ciąży – oraz włączenie u pacjentek najniższych dawek jak to możliwie.

„W przypadku leków z kategorii D, ich podawanie może być utrzymane jedynie w sytuacji, gdy nie ma innych możliwości terapeutycznych i potencjalna korzyść przeważa ryzyko. Leki z kategorii X nie powinny być w ogóle aplikowane kobiecie ciężarnej” – czytamy w rekomendacjach.

Opracowanie zaleceń jest odpowiedzią na działania podjęte przez rzecznika praw pacjenta. W przekazanym Ministerstwu Zdrowia na początku czerwca piśmie RPP zwrócił uwagę na kilka problematycznych kwestii z obszaru opieki nad ciężarnymi leczonymi psychiatrycznie. Dotyczyły one m.in. farmakoterapii, warunków hospitalizacji, diety oraz konieczności upowszechnienia praktyki wykonywania testów ciążowych przyjmowanym na oddziały pacjentkom w wieku rozrodczym.

