SPSK nr 4 w Lublinie świętuje swoje 55-lecie

Program "Oblicza Medycyny". Histerektomia powinna być ostatecznością [WIDEO]

Histerektomia, czyli usunięcie macicy, jest najczęstszą po cięciu cesarskim operacją stosowaną w ginekologii i położnictwie. Wykonywana jest przeważnie z powodu mięśniaków macicy. Pacjentki ze wskazaniem do histerektomii nie są świadome, że wycięcie macicy to tylko jedna z możliwości – często ta najgorsza. Metoda ta powinna być ostatecznością. Dlaczego więc w praktyce nierzadko niepotrzebnie dochodzi do tej operacji?