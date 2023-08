Sprzedaż napojów energetycznych dzieciom będzie zakazana. Energetyków nie kupimy też w automatach

Ustawa wprowadzająca zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia oraz zakaz ich sprzedaży w placówkach oświatowych i w automatach trafi do podpisu prezydenta.

Sejm opowiedział się za senacką poprawką eliminującą obowiązek umieszczania na jednostkowym opakowaniu napoju energetycznego informacji w ramce zajmującej co najmniej 1/10 powierzchni opakowania. Fot. Pixabay

Chodzi o nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw, wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia oraz sprzedaży tych produktów w placówkach oświatowych i w automatach.

17 sierpnia, podczas ostatniego posiedzenia w tej kadencji, Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ustawa zakazująca sprzedaży energetyków dzieciom - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu

Sejm nie poparł propozycji Senatu, by napoje energetyczne mogłyby być sprzedawane w automatach w określonych miejscach, niedostępnych dla osób poniżej 18. roku życia, np. w szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych, jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwach.

Sejm nie poparł również propozycji, że dla oznaczenia opakowań napoju energetycznego można będzie użyć równoznacznego określenia np. "napój energetyzujący".

Posłowie nie poparli też poprawki mówiącej, że produkcja lub importowanie napojów energetycznych niespełniających wymogów ustawowych w zakresie obowiązku oznaczenia opakowania jednostkowego będzie zagrożone wyłącznie grzywną do 200 tys. złotych. Wcześniej zakładano, może to być także kara ograniczenia wolności, albo obie te kary łącznie.

Sejm ponadto odrzucił poprawki zakładające, że zakaz sprzedaży napojów energetycznych nie dotyczy napojów wyprodukowanych lub importowanych przed dniem wejścia w życie ustawy - o ile ich sprzedaż nastąpi w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizowanych przepisów. Ta poprawka przesądza, że po upływie tego terminu napoje energetyczne, które nie będą spełniały wymogów ustawowych w zakresie ich oznaczenia będą musiałby być wycofane ze sprzedaży.

Sejm odrzucił też poprawkę zmierzającą do wydłużenia vacatio legis z 1 stycznia 2024 r. do 1 lipca 2024 r. przepisów dotyczących zakazu sprzedaży i oznaczania produktów.

Sejm opowiedział się natomiast za poprawką eliminującą obowiązek umieszczania na jednostkowym opakowaniu napoju energetycznego informacji w ramce zajmującej co najmniej 1/10 powierzchni opakowania.

Nie będzie zakazu reklamowania energetyków

Przypomnijmy, w początkowej wersji projekt nowelizacji wprowadzał zakaz reklamowania napojów energetyzujących, jednak wycofano się z tej zmiany.

W trakcie prac nad ustawą podkreślano, że wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące występują powikłania sercowo-naczyniowe i zaburzenia ze strony układu krążenia.

Zdaniem szefa resortu sportu i turystyki Kamila Bortniczuka, który był wnioskodawcą tego projektu, z badań wynika, że zdrowotny problem wynikający z nieumiarkowanego spożywania przez dzieci i młodzież napojów energetycznych był "poważny", zwłaszcza, że ok. połowa młodych ludzi przyznała, że sięga po te napoje, a kilkadziesiąt procent, że spożywa je regularnie. – Skala tego zjawiska była tak poważna, że należało interweniować – ocenił.

Jak podkreślił, zarzuty że ustawa jest niczym innym, jak ograniczaniem wolności ludzi, są nieuzasadnione.

– My nikomu wolności nie ograniczamy, nie zakazujemy spożywania energetyków, a jedynie ich sprzedaży dzieciom do lat 18 - po to, aby ich rodzice czy opiekunowie prawni mieli realny wpływ na to, czy, w jakim zakresie, jak często dzieci te napoje spożywają - argumentował.

Szef Ministerstwa Sportu i Turystyki wyjaśnił także, dlaczego zdecydowano o tym, żeby wycofać się z zakazu reklamowania napojów energetyzujących. Jak powiedział, "i w tym przypadku zadecydował zdrowy rozsądek, gdyż kwestie reklamowe mogły stanowić przesłankę do ataku na ustawę pod kątem procedury notyfikacyjnej przez KE".

