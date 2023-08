Sprawa pani Joanny. RPO: policja nie wyjaśniła wystarczająco, jak przebiegało przeszukanie kobiety

Biuro RPO poprosiło Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie o wyjaśnienia dot. sprawy pani Joanny, pacjentki, która trafiła na SOR po zażyciu tabletki poronnej. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich policja nie uargumentowała wystarczająco powodów przeszukania kobiety.

Pani Joanna na posiedzeniu sejmowego zespołu Fot. Sejm

Przypomnijmy, 18 lipca Fakty TVN opublikowały materiał o działaniach policjantów w jednym z krakowskich szpitali po tym, jak na tamtejszy SOR zgłosiła się kobieta po zażyciu tabletki poronnej.

19 lipca Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że policję poinformował lekarz leczący pacjentkę, ale informacja nie dotyczyła aborcji, czy też przyjęcia środka wczesnoporonnego, ale zagrożenia życia pacjentki.

Naczelna Rada Lekarska przekazała, że wobec ujawnionej sytuacji samorząd prowadzi postępowanie wyjaśniające.

RPO o sprawie pani Joanny. Wyjaśnienia policji niepełne?

Biuro RPO poprosiło komendanta miejskiego policji w Krakowie o wyjaśnienia, w tym zwłaszcza co do przesłanek prawnych i powodów interwencji oraz przyczyn ujawnienia danych wrażliwych pani Joanny. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił też o informacje, czy wszczęto czynności wyjaśniające, zmierzające do zweryfikowania prawidłowości oraz zasadności działań funkcjonariuszy.

“W odpowiedzi Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie została wskazana podstawa prawna czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy. Zgłoszenie dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych zostało natomiast - jak wynika z odpowiedzi - przesłane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych” - informuje RPO.

Czynności wyjaśniające są realizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

“Z wyjaśnień KMP nie wynika natomiast, w jaki sposób przebiegało przeszukanie kobiety i jej odzieży, czy została ona zgodnie z art. 224 § 1 k. p. k. przed rozpoczęciem czynności zawiadomiona o ich celu i wezwana do wydania poszukiwanych przedmiotów oraz czy zostały zachowane dyrektywy przeszukania określone w art. 227 k. p. k. zakładające poszanowanie jej godności i prywatności. Wymaga to wyjaśnienia również w kontekście postanowienia z 12 czerwca 2023 r. Sądu Rejonowego, w którym zatrzymanie telefonu skarżącej uznano za niezgodne z prawem” - informuje RPO.

RPO przypomina, że sąd dokonał oceny działań funkcjonariuszy w zakresie zatrzymania telefonu i wskazał, że w działaniach policji przeprowadzanych w warunkach szpitalnych przy dokonywaniu czynności wobec osoby, której nie można postawić zarzutu, pożądana byłaby większa wstrzemięźliwość.

“Sąd podkreślił, że skarżąca nie była osobą podejrzaną, zarazem nie było jakichkolwiek prognoz odnośnie do stawiania jej zarzutów” - podkreśla RPO.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi komendanta o informacje o poczynionych ustaleniach i ocenie prawnej działań funkcjonariuszy.

