SPPS - pomoc dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej jest innowacyjnym urządzeniem, wykorzystującym nowoczesne technologie do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego. Znajduje zastosowanie u osób z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi z zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dzięki urządzeniu służącemu do wielozmysłowej terapii pacjenci osiągają lepsze efekty w krótszym czasie. Rozwiązanie, stworzone przez specjalistów z Centrum Słuchu i Mowy, zostało docenione przez jurorów konkursu Złoty Skalpel 2019.

Centrum Słuchu i Mowy (CSiM) powstało w 2004 roku. W ciągu 16 lat ośrodkowi udało się zbudować silną, międzynarodową markę w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, mowy, głosu i równowagi. Pierwsza placówka została otwarta w Warszawie, a na przestrzeni kolejnych lat uruchomiono dwanaście filii w największych miastach Polski, specjalistyczny szpital w Kajetanach, a także ośrodki za granicą: na Białorusi, w Kazachstanie, dwa na Ukrainie oraz dwa w Kirgistanie. Niedługo zostanie otwarta placówka w Toruniu i w Dakarze (Senegal).

CSiM od lat tworzy innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi, wdrażając je następnie do praktyki klinicznej. W ośrodku zrealizowano projekty badawczo-rozwojowe (dofinansowane z Unii Europejskiej), które pozwoliły wprowadzić takie nowoczesne rozwiązania, jak: Platforma Badań Zmysłów, urządzenie do badań audiometrycznych oraz Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS).

Autorami SPPS są: prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Kurkowski, oraz dr n. o zdr. mgr inż. Łukasz Bruski. Urządzenie zostało opatentowane w 2018 r. O stymulatorze było głośno nie tylko w Polsce, ale i za granicą, gdzie wyróżniono go licznymi nagrodami. Do portfolio nagród doszedł także laur w konkursie Złoty Skalpel 2019, organizowanym przez „Puls Medycyny” i przyznawanym innowatorom, dzięki którym polscy pacjenci mogą korzystać ze zdobyczy nauki.

SPPS - przełom w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego

„Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej jest innowacyjnym urządzeniem, stworzonym do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego, obejmującej zmysły słuchu, wzroku i dotyku, umożliwiając tym samym oddziaływanie w wielu grupach zaburzeń o podłożu sensorycznym. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej, u podłoża których leżą zaburzenia przetwarzania słuchowego. One to wpływają m.in. na: problemy z rozumieniem mowy, trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia artykulacji, niepłynność mowy, zaburzenia głosu, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej, trudności w nauce języków obcych i wiele innych, co przekłada się na istotne ograniczenie wypełniania zadań życiowych i ról społecznych. Osoby wykazujące trudności w przetwarzaniu słuchowym mają często problemy ze słyszeniem w hałasie, spełnianiem złożonych poleceń, przekręcaniem podobnie brzmiących słów, czytaniem i pisaniem, koncentracją uwagi, cechuje je nadwrażliwość na głośne dźwięki” — wyjaśnia prof. Piotr H. Skarżyński.

W ocenie profesora, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym nie było dotychczas tak unikatowego urządzenia, zawierającego wszystkie funkcjonalności, które ma ten stymulator. „Nie istniało urządzenie do prowadzenia treningów zawierające wszystkie parametry modyfikacji dźwięku czy rozwiązania programowe, które zostały ujęte w SPPS. Tymczasem zapotrzebowanie rynkowe na tego typu stymulator jest bardzo duże, ponieważ liczna jest grupa osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego” — podkreśla specjalista.

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego w populacji dzieci dotyczy kilku procent. Jednak w przypadku dzieci z dysleksją problemy z przetwarzaniem słuchowym ma ponad 30 proc., a u dzieci ze zdiagnozowanymi specyficznymi zaburzeniami językowymi — nawet połowa.

Jak działa Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej

Stymulator składa się ze słuchawek na przewodnictwo powietrzne i kostne z wbudowanym mikrofonem, przystawki modyfikującej wykorzystywane w terapii dźwięki oraz iPada przeznaczonego do multimedialnych i psychoedukacyjnych gier. System zawiera unikalny sposób programowania, który po wprowadzeniu określonych danych diagnostycznych dobiera odpowiedni algorytm terapii. Zastosowane programy zostały opracowane dla osób wykazujących trudności w przetwarzaniu słuchowym, współwystępujące z: zaburzeniami artykulacji, głosu, trudnościami w czytaniu i pisaniu, koncentracji uwagi, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, jąkaniem.

W urządzeniu wykorzystano najnowsze rozwiązania w zakresie przetwarzania dźwięku, interakcji z użytkownikiem, doboru ustawień odpowiednio do stanu percepcji. Zastosowane zostały m.in. filtracja, bramkowanie, modyfikacja natężenia dźwięku w wybranych pasmach. Dodatkowo metodę wyróżnia zintegrowanie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym, co zwiększa efektywność oddziaływania na pacjenta.

„Stymulator umożliwia prowadzenie terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie, pozwalając tym samym na stymulowanie i angażowanie innych ludzkich zmysłów poza zmysłem słuchu (również wzrok i dotyk). Co więcej, metoda pobudza ich wzajemną koordynację, dzięki czemu terapia pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce. Na skuteczność terapii ma także wpływ jej podział na część bierną, przeplataną częściami aktywnymi. Podczas biernego odsłuchu specjalnie zmodyfikowanych dźwięków, pacjenci mają dużą dowolność w wykonywanych aktywnościach, mogą m.in. grać w gry, układać puzzle” — wyjaśnia prof. Piotr Skarżyński.

Dzięki telemedycynie trening słuchowy może być prowadzony zdalnie

„Skala problemu i wzrastająca świadomość społeczna sprawiają, że popyt na urządzenia do terapii rośnie. Coraz więcej rodziców ma większe oczekiwania odnośnie swoich dzieci, ale jednocześnie baczniej dba o ich zdrowie i konsultuje swoje niepewności ze specjalistami, nie chcąc czegoś przeoczyć. Dlatego obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na tego typu usługi. Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło również zainteresowanie nową formą stymulacji. Wielu terapeutów, nauczycieli oraz innych specjalistów zajmujących się podejmowaną tematyką, deklaruje potrzebę wprowadzenia w swoich placówkach nowej formy terapii” — zauważa prof. Piotr H. Skarżyński.

Urządzenia funkcjonujące na rynku nie wykorzystywały w pełni możliwości współczesnych technologii. Jednym z głównych problemów związanych z treningami słuchowymi jest fakt prowadzenia terapii w placówkach w sposób stacjonarny. Zmusza to m.in. rodziców do dowożenia dzieci na zajęcia, co podnosi koszty terapii. Ponadto wysokie ceny sprzętów terapeutycznych często blokują możliwość ich zakupu do specjalistycznych placówek.

Ogromną zaletą Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej jest mały, poręczny kształt, co wpływa na wygodę użycia, mobilność i efektywność terapii. SPPS jest urządzeniem przenośnym, można więc stosować go w różnych warunkach, m.in. w poradni, szkole, domu itp. Jest narzędziem uniwersalnym, ponieważ może być wykorzystany w terapii zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i osób dorosłych. Dzięki telemedycynie terapia może być prowadzona zdalnie, np. w domu pacjenta, w dowolnym czasie, bez narażenia na koszty związane z codziennym dojeżdżaniem na kilkugodzinne zajęcia do specjalistycznego ośrodka.

