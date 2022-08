Specjalistka przewiduje gwałtowny wzrost zachorowań na choroby zakaźne [PODCAST]

Do tej pory w Europie dość dobrze radziliśmy sobie z gruźlicą, wirusem HIV czy WZW typu C. To może się zmienić. Zagrożenie stanowi też m.in. odra czy różyczka. Ponadto na wschodzie Europy pojawiają się jednostki chorobowe, które u nas popadły niejako w zapomnienie, np. polio czy krztusiec - ostrzega dr Marta Sobczyńska, specjalistka pediatrii i medycyny podróży.

