Specjaliści z WUM przeprowadzili transplantację z wykorzystaniem mechanicznej pozaustrojowej perfuzji i oksygenacji wątroby w hipotermii

Transplantację wątroby z wykorzystaniem nowatorskiej metody przeprowadzono w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM - poinformował Warszawski Uniwersytet Medyczny. Był to pierwszy tego rodzaju zabieg w Polsce.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Transplantację wątroby z wykorzystaniem mechanicznej pozaustrojowej perfuzji i oksygenacji wątroby w hipotermii (D-HOPE - dual hypothermic oxygenated perfusion) wykonano 8 lipca 2020 r. w kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Zieniewicza Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Zobacz więcej iStock

Przygotowania do transplantacji

„Wątroba została pobrana od dawcy zmarłego i po przetransportowaniu do kliniki poddano ją trwającej 2,5 godziny mechanicznej perfuzji z zastosowaniem technologii Liver Assist” - poinformowała Kamilla Walczak z biura prasowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mechaniczna perfuzja to przepuszczanie nasyconego tlenem płynu przez narząd za pomocą odpowiedniej pompy. Aparatura Liver Assist ma dwa nasycające płyn tlenem oksygenatory oraz dwie pompy – jedna obsługuje żyłę wrotną, druga - tętnicę wątrobową. Temperaturę przetłaczanej przez wątrobę cieczy można regulować od 12 stopni Celsjusza (hipotermia) do odpowiadających gorączce 38 stopni C.

Wątrobę przygotował do przeszczepienia trzyosobowy zespół chirurgów z kliniki: dr hab. n. med. Waldemar Patkowski, lek. Wacław Hołówko i lek. Marcin Morawski. Bezpośrednio po zakończeniu perfuzji, wątrobę z powodzeniem przeszczepiono 59-letniemu biorcy, u którego marskość spowodowała zaawansowaną niewydolność własnego narządu. Transplantację wykonali dr n. med. Ireneusz Grzelak oraz dr n. med. Mariusz Grodzicki z zespołem.

Szansa dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością wątroby

"Operacja przebiega bez powikłań i wątroba podjęła swoją czynność bezpośrednio po przeszczepieniu a parametry hemodynamiczne i biochemiczne wydolności przeszczepu były znakomite. Pacjent w bardzo dobrym stanie ogólnym został wypisany do domu i pozostaje pod opieką Poradni Transplantacyjnej Kliniki Hepatologii. Pacjent poddany transplantacji wątroby z zastosowaniem mechanicznej perfuzji w hipotermii (D-HOPE) jest pierwszym w Polsce, któremu przeszczepiono wątrobę z zastosowaniem technologii Liver Assist. Tym samym zespół kliniki, jako pierwszy w kraju, dołączył do grona światowych ośrodków transplantacyjnych, które mają możliwość stosowania podobnych rozwiązań” - informuje WUM.

Dzięki wprowadzeniu Liver Assist do praktyki klinicznej, możliwe będzie zwiększenie liczby transplantacji wątroby poprzez wykorzystanie narządów, które do tej pory nie były akceptowane ze względu na ich jakość (np. zaawansowane stłuszczenie, długi czas niedokrwienia). Będzie to kolejny krok, by zwiększyć efektywność leczenia chorych na schyłkową niewydolność wątroby.