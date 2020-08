Sojusz 172 krajów na rzecz szczepień przeciw COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że 172 kraje są zainteresowane udziałem w COVAX - globalnej inicjatywie, której celem jest zapewnienie równego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 na świecie.

Inicjatywa COVAX jest współprowadzona przez Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI*), Gavi, the Vaccine Alliance** i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jej celem jest przyspieszenie produkcji bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciw COVID-19 oraz zapewnienie równego dostępu do nich wszystkim krajom na świecie - poinformowała WHO.

COVAX planuje dostarczyć 2 mld szczepionek przeciw COVID-19

Obecnie inicjatywa skupia się wokół 9 potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19. 7 z nich znajduje się w fazie badań klinicznych. Natomiast kolejnych 9 jest w trakcie oceny pod kątem włączenia do programu COVAX.

Do końca 2021 r. planowane jest dostarczenie 2 mld szczepionek do państw, które przystąpią do programu. Będą one oferowane wszystkim uczestniczącym w programie krajom, proporcjonalnie do ich populacji, początkowo priorytetowo dla pracowników ochrony zdrowia, a następnie dla osób z innych grup ryzyka, takich jak, np. osoby starsze. Kolejne dawki szczepionki zostaną udostępnione w zależności od potrzeb kraju i zagrożenia COVID-19 - czytamy w oświadczeniu Światowej Organizacji Zdrowia.

Kraje, które chcą uczestniczyć w planie COVAX, mają czas do 31 sierpnia 2020 r. na złożenie takiej deklaracji. Obecnie na liście są 172 państwa. Z kolei do 18 września mają potwierdzić przystąpienia do programu, a do 9 października uiścić wstępne płatności - przypominała Światowa Organizacja Zdrowia.

Szczepionki przeciw COVID-19 sfinansowałyby najbardziej zamożne kraje, jednocześnie przekazując datki na rzecz COVAX. Dzięki nim 92 kraje o niskich i średnich dochodach również otrzymają odpowiednią liczbę dawek preparatu - wyjaśniono w oświadczeniu.

Rządy, producenci szczepionek, organizacje i osoby prywatne przeznaczyły dotychczas 1,4 mld dolarów na badania i rozwój w zakresie szczepionek, ale pilnie potrzebny jest dodatkowy 1 mld dolarów, aby kontynuować te działania - poinformowała WHO.

Źródło: WHO

* CEPI to partnerstwo między organizacjami publicznymi, prywatnymi, filantropijnymi i obywatelskimi, zainicjowane w Davos w 2017 r. w celu opracowania szczepionek powstrzymujących epidemie. CEPI kieruje pracami badawczo-rozwojowymi nad szczepionkami będących w programie COVAX.

** Gavi, Vaccine Alliance to publiczno-prywatne partnerstwo, którego celem jest zwiększenie dostępu do szczepień dla dzieci.

