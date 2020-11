Śmiertelność COVID-19 w Polsce i na świecie

Wzrasta śmiertelność z powodu COVID-19, choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jak pod tym względem wygląda sytuacja w Polsce, Europie i na świecie?

Współczynnik śmiertelności COVID-19 to liczba osób, które zmarły z powodu tej choroby podzielona przez wszystkie osoby, u których wykryto koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwsze dane dotyczące śmiertelności z powodu choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 pochodzą ze stycznia 2020 r. Wówczas wartość współczynnika śmiertelności wynosiła 2 proc. - podała Światowa Organizacja Zdrowia. Jednak wraz z rozwojem epidemii ulegał on zmianie i obecnie wynosi on 2,5 proc. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wiadomo, jaka jest rzeczywista liczba osób zakażonych koronawirusem, w związku z tym współczynnik ten jest zawyżony.

Liczba zgonów na COVID-19 w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców

Z danych Our World in Data z 5 listopada 2020 r. wynika, że na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu COVID-19 na 1 mln mieszkańców znajduje się San Marino. W tym liczącym niespełna 44 tys. mieszkańców kraju zanotowano dotąd 42 zgony, co daje 1,237.55 zgonów na 1 mln populacji.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znajduje się Peru, gdzie na 1 mln mieszkańców przypada średnio 1,051.53 zgonów.

Trzecim krajem na świecie, w którym odnotowano największą liczbę zgonów z powodu COVID-19 na 1 mln mieszkańców, jest Belgia, gdzie współczynnik ten wynosi 1,049.65.

Po Belgii najgorsza sytuacja jest w Andorze (970.69), Hiszpanii (815.27), Brazylii (757.93) i Boliwii (750.28).

W Polsce przypada średnio 171.09 zgonów na 1 mln mieszkańców.

Średnia dla świata wynosi 67.61.

Pierwsza dziesiątka krajów na świecie, w których liczba zgonów na COVID-19 w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców jest największa:

San Marino - 1,237.55, Peru - 1,051.53, Belgia - 1,049.65, Andora - 970.69, Hiszpania - 815.27, Brazylia - 757.93, Boliwia - 750.28, Chile - 750.15, Meksyk - 723.07, Ekwador - 720.06.

Pierwsza dziesiątka krajów w Europie, w których liczba zgonów na COVID-19 w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców jest największa:

San Marino - 1,237, Belgia - 1,049.65, Andora - 970.69, Hiszpania - 815.27, Wielka Brytania - 703.27, Włochy - 657.67, Szwecja - 593.81, Francja - 592.49, Czarnogóra - 519.06, Północna Macedonia - 514.07.

Liczba zgonów na COVID-19 w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w krajach sąsiadujących z Polską:

Niemcy - 130.45, Czechy - 385.94, Słowacja - 47.81, Ukraina - 176.77, Białoruś - 105.30, Litwa - 66.86, Rosja - 200.21.

Wskaźnik śmiertelności COVID-19 w Polsce i na świecie

Wartość współczynnika śmiertelności rosła po wybuchu pandemii w Polsce, a najwyższy jak dotąd poziom osiągnął 9 maja. Wtedy współczynnik ten wyniósł 5,1 proc. Potem jego wartość zaczęła spadać - wynika z danych przedstawionych przez Our World in Data.

Według najnowszych danych z 5 listopada, współczynnik śmiertelności COVID-19 w Polsce wynosi 1,5 proc. Oznacza to, że na 100 osób z pozytywnym wynikiem testu, na COVID-19 umierają średnio mniej niż 2 osoby.

W przypadku Polski współczynnik ten jest niższy niż ogólny wskaźnik zgonów na świecie, który wynosi w tej chwili 2,5 proc.

Kraje z najwyższym wskaźnikiem śmiertelności COVID-19 to:

Jemen - 29,1 proc. Meksyk - 9,9 proc. Ekwador - 7,4 proc. Wyspa Man - 6,7 proc. Czad - 6,5 proc. Boliwia - 6,2 proc. Sudan - 6,0 proc. Egipt - 5,8 proc. Liberia - 5,7 proc. Iran - 5,7 proc.

Kraje w Europie z najwyższym wskaźnikiem śmiertelności COVID-19:

Włochy - 5,0 proc. Guernsey - 4,8 proc. Szwecja - 4,4 proc. Wielka Brytania - 4,3 proc. San Marino - 4,2 proc. Kosowo - 3,3 proc. Macedonia - 3,1 proc. Irlandia - 3,0 proc. Hiszpania - 3,2 proc. Rumunia - 2,8 proc.

Wskaźnik śmiertelności COVID-19 w państwach sąsiadujących z Polską

Niemcy - 1,8 proc. Czechy - 1,1 proc. Słowacja - 0,4 proc. Ukraina - 1,8 proc. Białoruś - 1,0 proc. Litwa - 1,0 proc. Rosja - 1,7 proc.

Wzrost śmiertelności ogółem w czasie epidemii COVID-19

Pomiędzy marcem a czerwcem 2020 r. w 26 krajach UE, dla których dostępne są dane, odnotowano o 168 tys. zgonów więcej niż średnio w tym okresie w minionych latach - wynika z opublikowanych danych Eurostatu.

Spośród państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane (wszystkie poza Irlandią), najwięcej dodatkowych zgonów w tym roku odnotowano w:

Hiszpanii - 48 tys.,

Włoszech - 46 tys.,

Francji - 30 tys.,

Niemczech i Holandii - po około 10 tys.

W pozostałych 21 państwach członkowskich, w tym w Polsce, w tym samym okresie odnotowano łącznie 25 tys. dodatkowych zgonów.

Śmiertelność z powodu COVID-19 w Polsce w poszczególnych grupach wiekowych

Kancelaria Premiera opublikowała na początku listopada 2020 r. dane pokazujące śmiertelność na COVID-19 w danej grupie wiekowej w odniesieniu do ogólnej liczby zakażonych.

Ze statystyk wynika, że najwięcej zgonów z powodu COVID-19 występuje u osób starszych po 85. roku życia (23,2 proc.). Śmiertelność w grupie wiekowej 80-85 lat wynosi 16,9 proc. Natomiast osoby w wieku 75-80 lat stanowią 13,2 proc. zgonów.

Współczynnik śmiertelności z powodu koronawirusa u osób w wieku 70-75 lat stanowi 9,2 proc, w wieku 65-70 lat - 6,3 proc., w wieku 60-65 lat - 2,7 proc., a w wieku 55-60 lat - 1,3 proc.

W pozostałych grupach wiekowych śmiertelność spada poniżej jednego procenta. Dla osób w wieku 50-55 lat wynosi ona 0,7 proc., dla osób w wieku 45-50 lat i 40-45 lat - 0,3 proc. a dla osób w wieku 35-40 lat - 0,2 proc.

W młodszych grupach wiekowych ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest zerowe, z wyjątkiem osób w wieku 30-35 lat i 15-20 lat, gdzie współczynnik ten wynosi 0,1 proc.

Śmiertelność z powodu COVID-19 w Polsce na tle ostatnich dziesięcioleci

W Polsce z powodu choroby COVID-19 do 5 listopada 2020 r. zmarły 6842 osoby. Jednak z danych Rejestru Stanu Cywilnego wynika, że epidemia koronawirusa zabija o wiele więcej Polaków niż się wydaje - zwrócił na to kilka dni temu uwagę portal Money.pl, porównując liczbę aktów zgonu wystawionych w połowie października ze zgonami z tego samego okresu w poprzednich latach.

W okresie od 12 do 18 października 2020 r. polskie urzędy stanu cywilnego wystawiły aż 10 101 aktów zgonu. W ciągu ostatniej dekady w tym okresie roku nigdy tak wielu zgonów urzędy nie rejestrowały - podaje Money.pl.

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w tym czasie z powodu koronawirusa i chorób współistniejących umarło 575 osób. Dokładnie w 42. tygodniu roku zwykle wystawiane było 7,5 tys. aktów zgonu (to średnia z ostatniej dekady). "Dziura" wynosi zatem niemal 2 tys. osób. To ukryte ofiary wirusa - wyliczył dziennikarz Money.pl.

Zgony z powodu COVID-19 w porównaniu z ofiarami innych chorób w Polsce

Obecna (5 listopada) oficjalna liczba zgonów z powodu COVID-19 w Polsce: 6842 to wciąż stosunkowo niewiele w porównaniu z ofiarami innych chorób.

Rocznie z powodu chorób układu krążenia umiera bowiem w Polsce ok. 170 tysięcy osób, chorób nowotworowych 110 tysięcy, demencji 30 tysięcy, chorób układu pokarmowego 17 tysięcy - czytamy w raporcie PAN "Zrozumieć COVID-19".

Liczba ofiar koronawirusa jest natomiast zbliżona do liczby zgonów z powodu cukrzycy - rocznie to ok. 7 tys. przypadków.

Z kolei zgodnie z meldunkami epidemiologicznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, w sezonie 2018/2019 na grypę zmarło 143 pacjentów. Z kolei w sezonie grypowym 2019/2020 ofiar wirusa grypy jest do tej pory 65.

Koronawirus SARS-CoV-2: jaka jest liczba zakażonych na świecie

Szef WHO: Mamy nadzieję, że pandemia COVID-19 skończy się w ciągu dwóch lat