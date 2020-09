Skuteczność prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych zależy od przestrzegania zaleceń

Leczenie hipotensyjne i hipolipemizujące to dwa podstawowe sposoby oddziaływania na główne modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w prewencji pierwotnej i wtórnej zdarzeń z tym zagrożeniem związanych. W badaniach dotyczących stosowania się pacjentów do zaleceń farmakoterapeutycznych najczęściej używanym wyznacznikiem jest wskaźnik posiadania leku.

Wskaźnik posiadania leku (medication possesion ratio, MPR) jest ilorazem liczby na dni, na które chory miał wykupiony lek, do liczby dni w analizowanym okresie. MPR może być zawyżony u osób, które w danym okresie wykupią więcej opakowań leku lub dodatkowe zakupią wcześniej. Dlatego też stosuje się inny miernik - wskaźnik pokrycia dni lekiem (proportion of days covered, PDC), będący ilorazem liczby dni, na które chory miał wykupiony lek, oraz liczby dni w analizowanym okresie. Pomimo pewnych niedoskonałości, MPR jest do tej pory najczęściej wykorzystywany, zwłaszcza w analizach dużych baz danych apteczno-medycznych, jako wykładnik stosowania się do zaleceń.

Zobacz więcej Analiza dotycząca leczenia nadciśnienia tętniczego (NT), przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 r., wykazała niski stopień stosowania się do zaleceń przez chorych. iStock

Leczenie nadciśnienia tętniczego słabo przestrzegane

Analiza dotycząca leczenia nadciśnienia tętniczego (NT), przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 r., wykazała niski stopień stosowania się do zaleceń przez chorych. Jedynie 64,7 proc. osób ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym w latach 2013-2017 zrealizowało receptę na leki hipotensyjne, a więc rozpoczęło leczenie NT. Średni MPR dla jednego z inhibitorów konwertazy angiotensyny wynosił 65 proc., czyli w miesiącu, który ma 30 dni, chory posiadał lek tylko na 19 dni.

Stwierdzono również, że MPR <80 proc. występował u 57 proc. chorych. Uważa się, że skuteczność terapeutyczna występuje wtedy, gdy MPR jest ≥80 proc., a nawet, jak przedstawiono poniżej, ≥90 proc. Wyniki raportu NFZ nie pozostawiają złudzeń, że stopień stosowania się do zaleceń w terapii hipotensyjnej jest zdecydowanie zbyt niski.

Mniejsze działanie statyn przyjmowanych poniżej zaleceń

W tym kontekście należy odnotować ważne badanie, którego wyniki opublikowano na łamach „JAMA Cardiology”, dotyczące korzyści z terapii statynami w zależności od stosowania się do zaleceń ich przyjmowania, ocenionego za pomocą MPR. Analizie poddano dane prawie 350 tys. chorych z chorobą sercowo-naczyniową na podłożu miażdżycy, leczonych statynami.

W ok. 3-letniej obserwacji wykazano, że w porównaniu ze ścisłym przestrzeganiem zaleceń (MPR ≥90 proc.) stosowanie się do nich na poziomie MPR 50 proc. i niższym charakteryzowało się o 30 proc. większym ryzykiem zgonu (ryc. 1). Ryzyko to było również większe wśród chorych stosujących się do zaleceń w zakresie MPR 50-69 proc. (+21 proc.) i MPR 70-89 proc. (+8 proc.).

Preparaty złożone zmieniają zachowania pacjentów

Publikowane na przestrzeni ostatnich lat wytyczne wskazują na korzyści z zastosowania preparatów złożonych w odniesieniu do poprawy stopnia stosowania się do zaleceń. Oprócz preparatów dwulekowych złożonych z leków hipotensyjnych, dostępne są preparaty złożone oparte na trzech lekach hipotensyjnych, a także na jednym lub dwóch lekach hipotensyjnych i statynie. Czy są dane, mówiące, że przyjmowanie preparatów złożonych zwiększa stopień stosowania się do zaleceń?

Kawalec i wsp. opublikowali interesującą analizę badań, porównujących stopień stosowania się do zaleceń i skuteczność hipotensyjną preparatów złożonych i leków hipotensyjnych przyjmowanych osobno. Wykazano bezwzględną różnicę w stopniu stosowania się do zaleceń, ocenianym za pomocą MPR/PDC, wynoszącą 13 proc. (ryc. 2).

W innej analizie Du i wsp. dowiedli, że u chorych na nadciśnienie tętnicze zwiększenie stopnia stosowania się do zaleceń w wyniku przyjmowania preparatów złożonych (różnica bezwzględna) wynosi 15 proc. Zastosowanie preparatu złożonego w porównaniu z osobnym przyjmowaniem leków zwiększa również o 84 proc. szansę, że chorzy nie zaprzestaną leczenia.

Ważne spełnienie kryteriów idealnego leku hipotensyjnego

Należy pamiętać, by preparaty złożone, stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych, spełniały cechy idealnego leku hipotensyjnego, przedstawione przez wytyczne International Society of Hypertension:

udowodniony wg zasad evidence-based medicine wpływ na prewencję chorobowości i śmiertelności;

stosowanie raz dziennie leków zapewniających całodobową kontrolę ciśnienia tętniczego;

dostępność terapii i/lub jej opłacalność w porównaniu z innymi lekami;

terapia powinna być dobrze tolerowana;

udowodnione korzyści ze stosowania leku w populacji, w której to leczenie jest prowadzone.

Grupa preparatów złożonych dwu- i trójlekowych, opartych na peryndoprylu, indapamidzie i amlodypinie, spełnia wszystkie wymienione kryteria. W szczególności jest możliwe ich stosowanie raz dziennie, wykazują skuteczność hipotensyjną obejmującą całą dobę i wpływ na zmniejszenie ryzyka sercowo- naczyniowego.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej ryzyko zgonu związane z niestosowanie statyn, „połączenie” atorwastatyny z lekiem/lekami hipotensyjnymi w postaci preparatu złożonego może przyczynić się do zwiększenia stopnia przestrzegania zaleceń. Połączenie peryndoprylu, amlodypiny i atorwastatyny spełnia również wyżej wymienione cechy idealnego leku hipotensyjnego i hipolipemizującego. Atorwastatyna, długo i silnie działająca statyna, przyczyni się do dobrej kontroli stężenia cholesterolu. Długo i silnie działające statyny można podawać w godzinach porannych, co pozwala na połączenie z długo działającymi lekami hipotensyjnymi w jeden preparat złożony.

Podsumowując, stosowanie się do zaleceń leczenia hipotensyjnego i hipolipemizującego jest wciąż niewystarczające. Zastosowanie preparatów złożonych opartych na lekach hipotensyjnych lub na leku/lekach hipotensyjnych i statynie może przyczynić się do poprawy kontroli ciśnienia tętniczego, a co za tym idzie do zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego.

