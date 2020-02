Senatorowie KO chcą przeznaczenia z budżetu 2 mld zł na onkologię

Senatorowie KO zapowiedzieli złożenie poprawki do ustawy budżetowej, zakładającej przekazanie dodatkowych ok. 2 mld zł na onkologię. Pieniądze mają być przesunięte z budżetów m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rezerwy ogólnej i ogólnej rezerwy budżetowej.

W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla publicznej telewizji i radia. Opozycja proponowała, aby te pieniądze przeznaczyć na onkologię.

W środę senatorowie KO zaproponowali, aby 1,95 mld zł na leczenie chorób onkologicznych znaleźć w ramach przesunięć w ustawie budżetowej na 2020 r. Zapowiedzieli złożenie stosownej poprawki podczas środowej senackiej komisji zdrowia.

Podczas konferencji prasowej w Senacie przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO) przekonywała, że pieniądze na onkologię są niezbędne, bo wzrasta liczba zachorowań na choroby nowotworowe i spada skuteczność leczenia. "Potrzebne są pieniądze, duże pieniądze. Te, które są dotychczas, są niewystarczające, także te, które zostały zapisane w Narodowej Strategii Onkologicznej. Dlatego też znaleźliśmy te środki zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, które chce, aby środki finansowe na ochronę zdrowia, w tym także na leczenie onkologiczne, się zwiększyły" – powiedziała.

Wskazała, że senatorowie KO znaleźli 1,95 mld zł w "poszczególnych źródłach, które dotychczas są zapisane w ustawie budżetowej". Pieniądze mają być przesunięte z budżetów m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rezerwy ogólnej i z ogólnej rezerwy budżetowej.

We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski i wiceminister Janusz Cieszyński zwracali uwagę, że ze strony opozycji nie padła żadna konkretna propozycja dotycząca finansowania onkologii. "Jeżeli chcemy merytorycznie rozmawiać, to powinno być powiedziane, na co konkretnie, w jaki sposób. Takie propozycje nigdy nie padły. Dlaczego na onkologię, dlaczego nie na psychiatrię dziecięcą, choroby rzadkie, inne choroby? Myślę, że dyskusja nad finansowaniem ochrony zdrowia, na co przeznaczyć te pieniądze powinna być prowadzona głównie w gronie eksperckim, a nie politycznym, bo tam wkradają się emocje, czasami nienajlepsze i zaczyna to być karta przetargowa, gra polityczna" – mówił Łukasz Szumowski.

