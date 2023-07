Sejmowe Komisje za przyjęciem prezydenckiego projektu ustawy o opiece geriatrycznej

Postępowanie u pacjentów onkologicznych z arytmią

Kontrola rytmu serca i leczenie przeciwzakrzepowe są preferowaną strategią postępowania u większości pacjentów będących w trakcie terapii przeciwnowotworowej, u których doszło do migotania przedsionków – to jeden z głównych wniosków z wykładu dr. Chrisa Plummera, który został wygłoszony podczas konferencji Cardio Oncology Society of Southern Africa 2023 (26-27 maja, RPA).