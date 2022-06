Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła wszystkie poprawki Senatu do ustawy o wynagrodzeniach

Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła poprawki Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Wszystkie poprawki przepadły w głosowaniach. Również ta, która zakładała podniesienie współczynnika pracy o 0,25 proc. dla wszystkich grup zawodowych.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, 22 czerwca 2022 Fot. screenshot/Sejm

Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła wszystkie poprawki Senatu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypomnijmy. Podczas prac w Senacie, największe kontrowersje wywołała kwestia dotycząca źródła finansowania gwarantowanej ustawą podwyżki, a także jej wysokości, która w obecnej sytuacji według większości senatorów zabierających głos w dyskusji zostanie „skonsumowana” bardzo szybko przez inflację.

Jakie poprawki do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych zgłosił Senat?

Poprawki do ustawy zgłosili senatorowie Alicja Chybicka, Agnieszka Gorgoń-Komor i Wojciech Konieczny. Trzy zmiany zaproponowało senackie biuro legislacyjne. Komisja Zdrowia poparła poprawkę, która zamienia określenie stażysta na lekarz-stażysta, analogicznie do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty.

Zaakceptowano też poprawkę, która ma zapobiegać dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku w różnych placówkach tego samego podmiotu leczniczego. Kolejna zmiana zawęża obowiązek raportowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyłącznie do informacji o wynagrodzeniu pracowników, tak by nie można było przekazywać informacji o osobach świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej albo o podwykonawcach.

Kolejna zmiana zakłada zobowiązanie pracodawców do podnoszenia wynagrodzenia pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podnieśli oni kwalifikacje, a nie raz na rok. Zaproponowano także usunięcie przepisu, który nakłada na strony umowy o pracę, czyli w praktyce na podmiot leczniczy, zamieszczanie w umowie o pracę informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika.

Pojawiła się też poprawka zakładająca podniesienie współczynnika pracy o 0,25 proc. dla wszystkich grup zawodowych.

Wszystkie poprawki zostały dziś odrzucone przez sejmową Komisję Zdrowia. Ustawa trafi teraz pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

