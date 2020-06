Sejmowa awantura o Łukasza Szumowskiego

4 czerwca posłowie głosowali nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Zaskoczenia nie było: rządząca większość obroniła szefa resortu. Atmosfera obrad była mimo to gorąca.

W marcu, gdy pandemia SARS-CoV-2 dopiero przybierała na sile, w opiniach o Łukasz Szumowskim i działaniach kierowanego przez niego resortu dominowały pozytywne oceny. Politycy zgadzali się co do tego, że nie czas na polityczne bicie piany – trzeba wspólnie walczyć z COVID-19. Dziś z tej atmosfery zgody w zasadzie nic już nie zostało: nastał moment rozliczeń, a atmosferę niewątpliwie podgrzewa kampania przed wyborami prezydenckimi. Łukasz Szumowski wpadł w medialne kłopoty na skutek publikacji "Gazety Wyborczej", której dziennikarze zarzucają mu brak przejrzystych procedur podczas zakupu środków ochronnych dla personelu medycznego oraz niejasną rolę ministra w procesie udzielania wsparcia przez NCBiR firmie biotechnologicznej OncoArendi (kierowanej przez Marcina Szumowskiego, brata ministra).

Najpierw Komisja, potem głosowanie w Sejmie

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia (2 czerwca) dyskutowano nad wotum nieufności wobec ministra Łukasza Szumowskiego złożonym na wniosek opozycji. Dwa dni później wniosek trafił pod obrady Sejmu. Wnioskodawców ponownie reprezentowała Barbara Nowacka, posłanka KO.

„Minister Szumowski to największy zawód ostatnich miesięcy. (…) Kiedy opadły maski, zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu Zjednoczonej Prawicy. Twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa. Nie dał pan rady. Szpitale powiatowe za pańskich rządów padają od dawna. Kolejki do lekarzy nadal długie. Brak pielęgniarek, salowych i położnych, kryzys lekowy. (…) Nie przygotował pan kraju na pandemię: brak środków ochrony zarówno dla personelu medycznego, jak i chorych w szpitalach. Brak przemyślanego procesu zamrażania i odmrażania ochrony zdrowia” – wyliczyła.

Barbara Nowacka ponownie zarzuciła Łukaszowi Szumowskiemu pozytywną rekomendację dla wyborów prezydenckich w czasie pandemii. Szef resortu zdrowia - po upadku koncepcji Jarosława Gowina, który zaproponował wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata, wskutek czego musiał oddać tekę ministra nauki – ostatecznie opowiedział się za wyborami korespondencyjnymi. Posłanka KO negatywnie oceniła także testowanie w kierunku SARS-CoV-2 wdrożone na zbyt małą skalę. Wypomniała próbę uciszenia środowiska (to odwołanie do pisma skierowanego przez MZ do konsultantów krajowych, w którym resort nakazywał większą kontrolę nad publicznymi wypowiedziami konsultantów wojewódzkich w sprawach związanych z pandemią SARS-CoV-2).

W czasie wystąpienia Barbary Nowackiej część polityków obozu rządzącego nie zajęła miejsca w ławach poselskich, ale rozmawiała stojąc obok nich: m.in. Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, Jadwiga Emilewicz i Przemysław Czarnek. Uwagę zwrócił im przewodniczący KO Borys Budka, wskazując, że to wyraz braku szacunku dla Barbary Nowackiej i powagi Sejmu. W czasie krótkiej wymiany zdań prezes PiS rzucił, najpewniej w stronę polityków opozycji, słowa „chamska hołota”. W tym momencie sejmowej awantury wicemarszałek Terlecki musiał ogłosić przerwę.

Po przerwie Barbara Nowacka wróciła w swoim wystąpieniu do wątpliwości opozycji dotyczących wspierania z państwowych dotacji spółek związanych z Marcinem Szumowskim, bratem ministra. Jako przykład podała wsparcie finansowe udzielone firmie BrainScan przez Agencję Badań Medycznych. W rozmowie z "Pulsem Biznesu" Marcin Szumowski odniósł się m.in. do zarzutów o konflikt interesów.

Powrócił główny zarzut formułowany pod adresem ministra Szumowskiego i jego współpracowników, czyli zakup maseczek za kwotę ok. 5 milionów złotych, które jak się finalnie okazało, nie spełniały przyjętych w Europie norm i nie gwarantowały personelowi medycznemu należytego bezpieczeństwa.

Obóz rządzący broni swojego ministra

Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, przypomniał o negatywnym zaopiniowaniu wniosku o wotum nieufności. Przemysław Czarnek nazwał wniosek paszkwilem. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że wniosek został zmanipulowany i zawiera same kłamstwa.

Co na zarzuty odpowiedział Łukasz Szumowski?

„Kiedy wy się baliście, my pracowaliśmy. Zamiast skupić się na walce z epidemią, która jeszcze się nie skończyła, i bronić miejsc pracy, zajmujemy się analizą fałszywych oskarżeń, pomówień i oszczerstw. Aby ocenić wniosek, należy spojrzeć na przypisy wskazujące na źródła takie jak "Gazeta Wyborcza", "Newsweek" , OKOPress czy TVN24. Jakość wniosku jest wątpliwa” – powiedział szef MZ.

Jakie są fakty według ministra? Łukasz Szumowski przypomniał statystyki, według których Polska ma jedną z najniższych liczb osób zakażonych SARS-CoV-2 i zmarłych na COVID-19. Podkreślił też, że potencjał polskich szpitali – w tym zakaźnych – nie został w pełni wykorzystany w czasie pandemii, właśnie dzięki wprowadzonym przez rząd restrykcjom. Dodał, że Polska testuje w kierunku SARS-CoV-2 na skalę większą niż niektóre państwa europejskie. Wypomniał również nieefektywne zarządzanie systemem w czasie epidemii świńskiej grypy za czasów minister Ewy Kopacz.

„Mówicie o konflikcie interesów. Pokażcie mi jeden fakt, który by o nim świadczył, choć jeden dokument nadzorczy NCBiR. Nic nie macie, bo nic takiego nie było. Siedem grantów na siedem dostawała ta firma (OncoArendi – red.) za czasów waszych rządów, gdy mnie w polityce nie było. Trzy na siedem, gdy ja zostałem członkiem rządu. Kontrola CBA dotyczy okresu, gdy wy sprawowaliście władzę” – zwrócił się do opozycji minister.

W sprawie dotacji dla BrainScan z Agencji Badań Medycznych Łukasz Szumowski zarzucił Barbarze Nowackiej kłamstwo. Ponownie podkreślił z mównicy sejmowej, że dokonywane przez MZ zakupy środków ochrony indywidualnej nie stały w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Dodał też, że dostawcy wadliwych maseczek oszukali nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale również izby lekarskie i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na koniec zarzucił opozycji wspieranie hejtu, polityczne awanturnictwo i hipokryzję.

Wniosek o wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego poparło 213 posłów, przeciw było 237, nikt nie wstrzymał się od głosu.