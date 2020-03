SARS-CoV-2: Objawy widoczne najczęściej po pięciu dniach

Pierwsze objawy zakażenia wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2 pojawiają się najczęściej po około pięciu dniach - wynika z badań amerykańskich specjalistów opublikowanych przez "Annals of Internal Medicine".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

PRZECZYTAJ: Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce [AKTUALIZACJA]

Zobacz więcej iStock

Badacze z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health podkreślają też, że zalecana w USA, a także w Polsce, czternastodniowa kwarantanna jest wystarczająca, poza wyjątkowymi przypadkami.

Amerykanie przeanalizowali zakażenia koronawirusem w Chinach oraz innych krajach świata. Wynika z nich, że u zdecydowanej większości osób zakażonych przez SARS-CoV-2 pierwsze objawy pojawiają się po upływie pięciu dni. Badacze uspokajają: jeśli symptomy nie wystąpiły po dwunastu dniach, można z dużym prawdopodobieństwem uznać, że już się nie pojawią. Może się oczywiście zdarzyć, że jakaś osoba nawet po 14 dniach będzie nadal nosicielem, ale to wyjątkowe sytuacje.

Prof. Justin Lessler z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, który kierował badaniami, twierdzi, że w przypadku czternastodniowej kwarantanny jedynie w jednym przypadku na 100 może się zdarzyć, że po upływie tego okresu jeszcze wystąpią objawy infekcji. Są to głównie kaszel, kichanie i zaburzenia oddychania.

Specjalista twierdzi, że jest to najszybsza ocena tego zakażenia, jaką obecnie można było wykonać. Do analizy wybrano 181 przypadków infekcji z różnych regionów świata, głównie z Chin.

"Wciąż jednak mało wiemy o tym wirusie" - przyznaje.

Prof. Lessler potwierdza, że u większość osób przebieg zakażenia jest łagodny. Ciężkie zachorowania występują na ogół u osób starszych, cierpiących również na inne choroby, np. cukrzycę. Niektórzy zakażeni mogą być jednak nosicielami wirusa nie odczuwając żadnych dolegliwości.

Wirusolog prof. Jonathan Ball z University of Nottingham w wypowiedzi dla BBC News potwierdza, że przyjęta w wielu krajach czternastodniowa kwarantanna jest wystarczająca.

"W zasadzie nie ma dowodów na to, że zakażeni mogą przenosić wirusa w okresie asymptomatycznym" - podkreśla. Jeśli w ogóle zdarza się, że dochodzi do zakażenia przed wystąpieniem objawów, to nie jest jednak główny sposób transmisji tego patogenu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Koronawirus SARS-CoV-2: objawy zakażenia, leczenie. Jak się chronić?