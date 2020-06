Samorząd lekarski upomina się o wynagrodzenia lekarzy

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 czerwca, odnieśli się do zaproponowanych podwyżek wynagrodzeń dla personelu lekarskiego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W konferencji wzięli udział prezes NRL prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, wiceprezesi lek. Krzysztof Madej i lek. dent. Andrzej Cisło oraz członek Prezydium dr n. med. Jerzy Friediger. Spotkanie z dziennikarzami dotyczyło projektu rozporządzenia ws. płac lekarzy i lekarzy dentystów stażystów i rezydentów, kondycji finansowej szpitali, trudnej sytuacji w stomatologii oraz procedowanej właśnie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja Fot. Naczelna Izba Lekarska

Nominalne podwyżki, realne obniżki

W ciągu ostatnich dwóch tygodni samorząd lekarski zaopiniował dwa projekty rozporządzeń, które regulują poziom płac młodych lekarzy: projekt o wynagrodzeniach dla lekarzy i lekarzy dentystów rezydentów oraz płac lekarzy i lekarzy dentystów stażystów. Oba zaproponowane projekty spotkały się z ciepłym, choć nie bezkrytycznym, przyjęciem środowiska jako krok w dobrym kierunku. Prezes Andrzej Matyja zgodził się z tym, że wynagrodzenie dla stażystów i rezydentów podwyższa się, ale zauważył także, że w relacji do płacy minimalnej zaproponowane w rozporządzeniach kwoty oznaczają realną obniżkę.

„W 2008 r. płaca minimalna wynosiła 1126 zł, stażysta zarabiał wówczas 1800 zł, czyli ok. 160 proc. płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie stażysty wynosi 2600 zł brutto, od lipca ma wzrosnąć do poziomu 2900 zł brutto. Różnice są więc ogromne. (…) Niestety w relacji do płacy minimalnej pensja stażysty została w rzeczywistości obniżona. Uwzględniając podwyżki płacy minimalnej, wynagrodzenie staży powinno dziś wynosić ok. 4,1 tys. zł” – zwrócił uwagę prezes Andrzej Matyja.

Wynagrodzenie lekarza rezydenta w 2008 r. wynosiło 3170 zł brutto, czyli 280 proc. ówczesnej płacy minimalnej. Od 1 lipca 2020 r. będzie wynosiło przez dwa kolejne lata 4299 zł brutto (165 proc. płacy minimalnej), a następnie 4633 zł, czyli 178 proc. obecnej płacy minimalnej (dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe). Jak ocenia prezes Matyja, zaproponowane kwoty są nieadekwatne do zdobytego przez młodych lekarzy wykształcenia, wiedzy i umiejętności – szczególnie w przypadku rezydentów, którzy często już w trakcie szkolenia pracują jako samodzielni lekarze. W opinii szefa lekarskiego samorządu wskazany w rozporządzeniach poziom wynagrodzeń może przyczynić się do dalszego odpływu kadry medycznej z kraju, wykształconej na koszt polskiego podatnika, a więc ze stratą dla pacjentów i systemu. Prezes Matyja podkreślił, że środowisko od kilkunastu lat postuluje powiązanie wysokości wynagrodzenia lekarzy z poziomem płacy minimalnej.

„Apelujemy, aby płace lekarzy były jasno i czytelnie uregulowane i aby płaca lekarzy rezydentów wynosiła dwie średnie krajowe, a praca specjalisty trzy średnie krajowe” - powiedział.

Dziś specjaliści zarabiają 6750 zł brutto, pod warunkiem że zobowiążą się do pracy w jednym podmiocie medycznym.

Całą relację z konferencji będzie można przeczytać w kolejnym numerze "Pulsu Medycyny".