Samorząd lekarski postuluje zmiany w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę, która obecnie trwa 10 dni, tj. krócej niż okres wylęgania koronawirusa, albo wydłużenie kwarantanny do 14 dni - to jedna z korekt strategii walki z SARS-CoV-2 i COVID-19 postulowana przez samorząd lekarski.

3 listopada Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zmodyfikowaną strategię walki z pandemią COVID-19, nazwaną wersją 3.0. Zakłada ona m.in. wykorzystanie testów antygenowych w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2, zwiększenie bazy izolatoriów czy monitorowanie za pomocą pulsoksymetrów stanu zdrowia zakażonych przebywających w izolacji domowej.

Zobacz więcej NRL postuluje m.in. szerokie rozpowszechnienie i objęcie finansowaniem NFZ zwalidowanych szybkich testów antygenowych w kierunku identyfikacji zakażeń zarówno w szpitalach, jak i w poradniach ambulatoryjnych, ze wskazaniem do ich stosowania u osób z objawami zakażenia koronawirusem. iStock

"Obserwując z niepokojem trudną sytuację, (…) wzrastającą liczbę zakażeń wirusem SARS Co-2 i przypadków COVID-19, pogłębiające się problemy systemu ochrony zdrowia Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że konieczne jest przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z zakażeniami i ich następstwami" – wskazuje samorząd lekarski w stanowisku opublikowanym 6 listopada.

Jakie zmiany w testowaniu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 postuluje NRL

W części stanowiska poświęconej diagnostyce NRL postuluje m.in. przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę, która obecnie trwa 10 dni, tj. krócej niż okres wylęgania wirusa, albo wydłużenie kwarantanny do 14 dni.

Kolejny postulat samorządu lekarskiego dotyczący diagnostyki w kierunku COVID-19 to zwiększenie dostępu do badań molekularnych poprzez ułatwienie procedur rejestracji dodatkowych punktów pobrań wymazów w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach.

"Obecnie procedura rejestracji de novo zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego punkt wymazowy w urzędach wojewódzkich może trwać nawet miesiąc i napotyka na liczne utrudnienia biurokratyczne" - zwraca uwagę NRL.

Rada poświęca też uwagę szybkim testom antygenowym dopuszczonym niedawno do badania osób z objawami zakażenia koronawirusem, a także do badania personelu medycznego.

W osobnej opinii na temat testów genowych, opublikowanej przez samorząd, dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert NRL ds. walki z COVID-19, zauważył, że testy antygenowe I generacji (produkowane do sierpnia 2020) były niedoskonałe i nie powinny być stosowane, natomiast testy antygenowe II generacji (produkowane od września 2020), zwalidowane przez niezależne instytucje, mają wysoką czułość (ok. 90 proc.) oraz bardzo wysoką swoistość (99,5 proc.), jeśli stosuje się je zgodnie z przeznaczeniem tj. u pacjentów objawowych. "Dodatni wynik testu II generacji u pacjenta objawowego jest prawie w 100 proc. zgodny z PCR i nie wymaga potwierdzenia" - uznał dr Grzesiowski i jednocześnie podkreślił, że zlecenie wykonywania testów antygenowych medykom zwolnionym z kwarantanny "jest błędem merytorycznym, chociaż można liczyć na ok. 70 proc. czułości".

Zgodnie z tą opinią, NRL postuluje "szerokie rozpowszechnienie i objęcie finansowaniem NFZ zwalidowanych szybkich testów antygenowych w kierunku identyfikacji zakażeń dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą zarówno w szpitalach, jak i w innych rodzajach świadczeń, w tym zabiegowych, z określeniem jasnych wskazań do ich stosowania tj. do stosowania u osób z objawami", a także "określenie wytycznych dla bezpłatnego przesiewowego testowania na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników medycznych i DPS oraz personelu pomocniczego i służb wspomagających opiekę medyczną".

Kolejny postulat dotyczy wprowadzenia pilnych zmian w systemach informatycznych służących gromadzeniu danych o zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (EWP, IKR), tak aby uwzględniały nowe metody diagnostyczne - w tym testy antygenowe - co usprawniłoby kontakt z osobami o pozytywnym wyniku badania na obecność SARS-CoV-2.

Inne postulaty samorządu lekarskiego dotyczące strategii walki z COVID-19

Proponowana przez samorząd lekarski korekta strategii przewiduje również m.in.:

zwiększenie bazy miejsc szpitalnych dla pacjentów z przypadkami COVID-19 bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla pacjentów niezakażonych - m.in. budowę centrum zarządzania informacją o wolnych tzw. łóżkach covidowych i miejscach respiratorowych w szpitalach w czasie rzeczywistym, a także miejsc dla pacjentów niezakażonych;

rozbudowę bazy izolatoriów - m.in. określenie wskazań do skierowania do izolatoriów oraz stworzenie w izolatoriach dedykowanych miejsc o podwyższonym standardzie opieki dla osób niesamodzielnych i uwzględnienie tego w systemie finansowania izolatoriów przez NFZ;

wsparcie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego - m.in. wzmocnienie cywilnego transportu poprzez służby mundurowe i inne służby ratownicze;

zmiany w finansowaniu świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19 - m.in. zmianę sposobu wyliczania kosztów opieki nad pacjentami z COVID-19, z uwzględnieniem realnych kosztów leczenia tych pacjentów na wszystkich oddziałach, nie tylko covidowych oraz SOR;

wsparcie dla sektora medycyny ambulatoryjnej - NRL zapowiada, że przedstawi propozycje pakietu rozwiązań umożliwiających dostosowanie pracy poradni ambulatoryjnych do wymogów podyktowanych bezpieczeństwem epidemicznym;

wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej - samorząd postuluje wprowadzenie jako rozwiązania systemowego na czas epidemii częściowego przekazania procesu informacyjnego o kwarantannie/izolacji z powiatowych stacji sanepidu do samorządów gminnych/powiatowych;

organizację systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych zakażonych COVID-19;

przywrócenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców lub opiekunów dzieci młodszych (do III klasy włącznie) z jednoczesnym wprowadzeniem nauki zdalnej dla tej grupy dzieci;

przywrócenie 100-procentowego zasiłku chorobowego dla osób w okresie kwarantanny;

określenie klarownych zasad kwarantanny.

Samorząd lekarski zadeklarował w stanowisku pomoc przy opracowywaniu zmian strategii walki z epidemią. NRL akcentuje w nim, że tworzenie aktów prawnych musi odbywać się we współpracy ze środowiskiem medycznym.

Całość stanowiska dostępna TUTAJ.