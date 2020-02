Samorząd lekarski krytycznie o dofinansowaniu zakupu rozwiązań informatycznych

"Prawo do skorzystania z dofinansowania zakupu rozwiązań informatycznych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej powinno być przyznane wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom wdrażającym rozwiązania informatyczne w tym obszarze, a nie tylko świadczeniodawcom realizującym umowę z zakresu POZ" - takie stanowisko przyjęła Naczelna Rada Lekarska 18 lutego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jeszcze w zeszłym roku, przed wejściem w życie obowiązku wystawiania recepty w postaci elektronicznej, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia informowały o możliwości uzyskania dofinansowania zakupu nowoczesnego sprzętu lub oprogramowania. Była to odpowiedź na sygnały płynące ze środowiska lekarskiego, że spora część lekarzy nie dysponuje odpowiednimi narzędziami do wystawiania e-recept. Naczelna Rada Lekarska zgadza się z resortem co do tego, że lekarze i placówki potrzebują finansowego wsparcia z uwagi na koszty informatyzacji. Z krytyką ze strony samorządu lekarskiego spotkał się zapis w projekcie zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zawęża grupę odbiorców dofinansowania.

Zobacz więcej iStock

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia jednak przeznaczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyłącznie przez jedną kategorię świadczeniodawców - posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. (...) Samorząd lekarski uważa, że prawo do skorzystania z dofinansowania zakupu rozwiązań informatycznych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej powinno być przyznane wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom wdrażającym rozwiązania informatyczne w tym obszarze, a nie tylko świadczeniodawcom realizującym umowę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ubiegłych latach otrzymali możliwość dofinansowania procesu informatyzacji w stopniu, który nie był dostępny dla innych lekarzy i lekarzy dentystów" - czytamy w stanowisku NRL.

W opinii samorządu projekt rozporządzenia nie uzasadnia wystarczająco dlaczego tylko jedna grupa świadczeniodawców miałaby takie dofinansowanie uzyskać. Brakuje także precyzyjnego wskazania na co mogłyby zostać wykorzystane dodatkowe pieniądze, zwłaszcza w kontekście przechowywania danych zdrowotnych pacjentów.

Źródło: NRL

PRZECZYTAJ TAKŻE: Co grozi za niewystawienie recepty w formie elektronicznej

Jak zmieni się rola lekarza w cyfrowym systemie ochrony zdrowia