Samorząd lekarski apeluje o zmniejszenie liczby funkcjonujących poradni i gabinetów lekarskich

Naczelna Izba Lekarska podkreśla, że jednym z kluczowych elementów walki z COVID-19 jest zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego. NIL apeluje w związku z tym do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i kadry zarządzającej placówkami o wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Największym zasobem system opieki zdrowotnej w walce z epidemią COVID-19 są lekarze, pielęgniarki. farmaceuci, diagności laboratoryjni i przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych. To oni są na pierwszej linii frontu i całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem w ich przypadku nie jest możliwe. Samorząd lekarski od początku wzrostu liczby nowych przypadków SARS-CoV-2 apelował m.in. o zwiększenie środków ochrony osobistej dla medyków. Dziś NIL wskazał inne pomocne rozwiązanie.

"Z uwagi na wzrost z każdym dniem zagrożenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia narażenia pracowników na kontakt z pacjentami zarażonymi, w szczególności poprzez wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych wykonujących świadczenia w ramach kontraktów z NFZ (tam gdzie to możliwe). Apel ten podyktowany jest troską o bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i pracowników służby zdrowia. W opinii Prezydium zważywszy na stan epidemii COVID-19 nie wszyscy świadczeniodawcy muszą realizować świadczenia w pełnej gotowości i obsadzie. W obecnej sytuacji niezbędne jest ograniczenie liczby funkcjonujących gabinetów i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych" - czytamy w stanowisku samorządu lekarskiego.

NIL wskazuje, że byłby to także sposób na ograniczenie zużycia środków ochrony indywidualnej. Ponadto, rzadsze stałyby się sytuacje wyłączania z pracy zespołów medyków lub nawet całych placówek.

Źródło: NIL