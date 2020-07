Samorząd lekarski apeluje o rozwagę i stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego

"W związku z narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz obserwowanymi w całym kraju coraz liczniejszymi przypadkami lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego, samorząd lekarski apeluje o rozwagę i stosowanie się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek" - czytamy w najnowszym stanowisku Naczelnej Izby Lekarskiej.

30 lipca odnotowano 615 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Wzrost liczby osób zakażonych od jakiegoś czasu utrzymuje się na stałym poziomie - każdego dnia dowiadujemy się o kilkuset nowych przypadkach. Wydaje się, że jest to efekt nieuniknionego poluzowania obostrzeń, a przede wszystkim niefrasobliwego podejścia Polaków np. do zasłaniania twarz i zachowywania zalecanego dystansu. Środowisko lekarskie, choć wyraża zrozumienie społecznym zmęczeniem ograniczeniami, krytycznie ocenia nieodpowiedzialne zachowanie.

"Brak konsekwencji w stosowaniu środków ochrony osobistej oraz zachowywaniu dystansu społecznego prowadzi do zaprzepaszczenia ogromnej pracy i wysiłku, jaki całe społeczeństwo, a w szczególności personel medyczny, podjął w ostatnich miesiącach w celu ograniczenia rozmiarów epidemii w Polsce w jej początkowej fazie. Przypominamy również, że wysiłek ostatnich miesięcy, okupiony został olbrzymimi kosztami ekonomicznymi, jakie pociągnęło za sobą ograniczanie działalności zakładów pracy czy zamykanie niektórych branż gospodarki. Wspólne wysiłki i respektowanie zasad bezpieczeństwa pozwoliły nam jak dotychczas uniknąć drastycznego wzrostu liczby zakażeń. Obecnie obserwowane ignorowanie zasad bezpieczeństwa, to zaprzepaszczenie tego, co ogromnym wysiłkiem i kosztem ekonomicznym, udało się nam wszystkim osiągnąć w ostatnich miesiącach. Apelujemy do wszystkich obywateli oraz osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej o respektowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego" - zwraca się do Polaków samorząd lekarski.

Źródło: NIL