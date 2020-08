Samorząd lekarski apeluje o ograniczenie odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej pracowników medycznych

Prezydium NRL apeluje do premiera o podjęcie przez rząd prac legislacyjnych zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za świadczenia zrealizowane w ramach walki z pandemią SARS-CoV-2.

Środowisko medyczne coraz głośniej upomina się już nie tylko o zwiększenie ochrony prawnej dla zawodów związanych z ochroną zdrowia, ale o ograniczenie potencjalnej odpowiedzialności karnej lub cywilnej za zadania realizowane w szczególnych warunkach pandemii. NRL przypomina, że podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku funkcjonariuszy publicznych, czyli np. urzędników, którzy w krótkim czasie i przy ograniczonej wiedzy musieli podjąć decyzję o kupnie środków ochrony indywidualnej. Mimo to, nawet jeśli zakupiony sprzęt okazywał się wadliwy bądź nie spełniał przyjętych w Polsce norm, urzędnikom nie grozi pociągnięcie do odpowiedzialności. Niepokój środowiska medycznego wzbudza dodatkowo fakt, że Ministerstwo Sprawiedliwości wyszło z inicjatywą zaostrzenia kar za błędy medyczne, co wzbudza ogromny opór lekarzy.

„Już w dniu 27 maja 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przygotowało wyczekiwany przez środowiska medyczne projekt ustawy ograniczającej odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Uchwałę nr 71/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 maja 2020 r. zawierającą projekt przepisów wraz z uzasadnieniem proponowanych tam rozwiązań przesłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości, które następnie przekazało ten projekt do Ministerstwa Zdrowia. Do chwili obecnej ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ani Ministerstwo Zdrowia nie zajęło w tej sprawie stanowiska. Wobec milczenia obu Ministerstw w tej ważnej dla środowiska lekarskiego sprawie, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów, aby objął tę sprawę bezpośrednim nadzorem” – informuje samorząd lekarski.

