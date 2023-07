Rzecznik rządu: bezpłatne leki dla seniorów na bieżącym posiedzeniu Sejmu

Rzecznik rządu przypomniał, że z nowego rozwiązania skorzystają osoby powyżej 65 lat i dzieci do 18 lat.

– To kolejny element prowadzonej przez rząd ambitnej polityki społecznej – podkreślił.

Na bieżącym posiedzeniu Sejmu będziemy pracować m. in. nad rządową propozycją rozszerzenia programu bezpłatnych leków 💊 Z nowego rozwiązania skorzystają osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. To kolejny element prowadzonej przez rząd ambitnej… pic.twitter.com/iMMKUQ96nh