Rzecznik MZ: Coraz bardziej na dobowy bilans koronawirusa rzutują duże miasta

"Coraz bardziej na wyniki dobowe rzutują nam duże miasta. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa zanotowano w poniedziałek na Mazowszu – 336, z czego blisko 130 w samej Warszawie" – powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując najnowszy bilans COVID-19 w Polsce.

5 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2006 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 29 chorych.

Rzecznik MZ, Wojciech Andrusiewicz, komentując najnowsze dane, zwrócił uwagę, że na liczbę nowych przypadków coraz bardziej rzutują duże miasta. Wskazał, że najwięcej nowych przypadków koronawirusa zanotowano 5 października na Mazowszu – 336, z czego blisko 130 w Warszawie.

"Obserwujemy w ostatnich dniach, że coraz bardziej na te wyniki dobowe rzutują duże miasta czy to Gdańsk, czy to Kraków, czy to rzeczona Warszawa" – powiedział Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej.

Koronawirus w Polsce: należy się spodziewać wysokiej liczby nowych zakażeń

Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że w najbliższych dniach sytuacja się nie zmieni i dalej należy się spodziewać wysokiej liczby nowych zakażeń.

"Niestety te wyniki na poziomie dwóch tysięcy i powyżej będziemy obserwować, dlatego że obserwujemy bardzo rozproszone zakażenia. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy jakieś większe ogniska, nie mamy większych ognisk. Jeżeli mamy 336 przypadków z Mazowsza, to nie ma tam ogniska, w którym mielibyśmy 40 czy więcej osób zakażonych. Dominują przypadki rozproszone, małe ogniska, dominują małe zakłady pracy, są małe podmioty medyczne. Są też, niestety, cały czas jeszcze domy pomocy społecznej" – wskazał Wojciech Andrusiewicz.

Dodał, że przy takim rozproszonym zakażaniu będziemy dalej obserwować wysokie wyniki zakażeń.

Rzecznik MZ: Ci, którzy nie noszą masek, nie zachowują dystansu, narażają nas na możliwość zachorowania

Wojciech Andrusiewicz zaapelował po raz kolejny o noszenie maseczek.

"To jest apel do społeczeństwa, żeby wszystkich tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust, objąć swoistą infamią. To już nawet trudno nazwać egoizmem. Ci, którzy nie noszą masek, nie zachowują dystansu, narażają nas na możliwość zachorowania" – powiedział rzecznik MZ.

Podkreślił, że takie zachowanie to lekceważenie stanu zdrowia współobywateli.

Od wybuchu epidemii najwięcej nowych przypadków choroby zanotowano w ostatnią sobotę, 3 października. Było ich 2367. Zmarło też 34 chorych. W niedzielę, 4 października, wykryto 1934 nowe zakażenia, śmierć poniosło 26 osób.

Łączna liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wyniosła tym samym 102 080 osób, zmarło 2659 chorych, wyzdrowiało 73 552.

