Rzecznicy praw pacjenta ponownie w szpitalach psychiatrycznych

Czy potrzebujemy programu zwalczania zaburzeń lipidowych? [WIDEO]

Do programu lekowego dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną włączono dotychczas ponad 100 osób, choć zakładano, że z leczenia z użyciem inhibitorów PCSK9 skorzysta od 1,5 do nawet 2 tys. chorych z takim rozpoznaniem. „Niestety, kryteria włączenia do programu są bardzo restrykcyjne i nie udało się na razie doprowadzić do ich złagodzenia” – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii, który był gościem programu „Oblicza Medycyny”.