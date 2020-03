Rząd zdecydował o zamknięciu przedszkoli, szkół i uniwersytetów na 2 tygodnie

Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Od 12 marca zawieszone będą zajęcia dydaktyczne, ale do końca tygodnia szkoły zaproponują opiekę nad dziećmi tym rodzicom, którzy nie zdążą znaleźć opiekuna.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Szef rządu relacjonował, że podczas wideokonferencji unijnych liderów we wtorek informował o wdrażanych przez polskie władze środkach zapobiegawczych, w tym kontrolach sanitarnych, które - jak mówił - zostały podchwycone jako mechanizm do wdrożenia w innych państwach.

❗ Od 12 do 25 marca zawieszone zostaną zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. pic.twitter.com/lShNUTsnW2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 11, 2020

"Mamy dzisiaj 25, prawdopodobnie 26 przypadków zarejestrowanych, ale chcemy spowolnić maksymalnie możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa" - mówił szef rządu.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM: Apel do wszystkich, którzy nie będą przez najbliższe dni chodzili do szkoły i na uczelnie. To nie jest czas wolny. To czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domu, by nie zakażać innych. #koronawirus — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2020

Podkreślił, że wirus może szczególnie rozwijać się w dużych skupiskach ludzi. "Na spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku" - poinformował szef rządu.

"Od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego, jednak ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci, po to, by umożliwić logistykę, od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi" - dodał.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce [AKTUALIZACJA]