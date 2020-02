Rząd przyjął autopoprawkę do projektu noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Rada Ministrów przyjęła 4 lutego autopoprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zakłada ona, że minister zdrowia będzie mógł zwracać się do podmiotów leczniczych o ubieganie się o dodatkowe miejsca szkoleniowe.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw, w zamyśle Ministerstwa Zdrowia, ma poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia.

Projekt nowelizacji wprowadza m.in. nowy egzamin: Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej.

W autopoprawce zaproponowano, aby minister zdrowia mógł zwracać się do podmiotów leczniczych o ubieganie się o dodatkowe miejsca szkoleniowe. Chodzi o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w danej dziedzinie (szczególne braki występują w specjalizacjach dentystycznych).

W komunikacie CIR wyjaśniono, że będzie to następować po uzyskaniu wstępnej oceny konsultanta krajowego dotyczącej spełniania warunków akredytacyjnych przez dany podmiot. Rozwiązanie to będzie miało charakter dobrowolny i - zdaniem MZ - może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych w stosunku do potrzeb systemu ochrony zdrowia.

Identyfikacja tych potrzeb ma być oparta o:

informacje zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych;

zgłaszane przez świadczeniodawców braki kadrowe uniemożliwiające realizację zawartych umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia

oraz analizę list oczekujących na udzielenie świadczenia przez określonych lekarzy specjalistów.

Ministrowie: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji będą mogli także wystąpić (na wniosek ministra zdrowia albo z własnej inicjatywy) do podmiotów leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez tych ministrów o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny, w której pozostaje niewystarczająca liczba miejsc szkoleniowych.

Podmiot leczniczy, do którego skierowano wystąpienie, będzie musiał przedstawić stanowisko w sprawie przystąpienia lub nieprzystąpienia do akredytacji. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego będzie publikować listę podmiotów, które nie przystąpią do akredytacji.