Rząd odmraża kolejne sfery życia i gospodarki

Na wspólnej konferencji prasowej - premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przedstawili plan na kolejne etapy odmrażania sfery społeczno-gospodarczej. Od 18 maja w nowym reżimie sanitarnym ruszą fryzjerzy, gabinety kosmetyczne i część lokali gastronomicznych.

Pierwszą branżą, która wkroczy w trzeci etap odmrażania gospodarki będą zakłady fryzjerskie oraz kosmetyczne, które - jak zapowiada Mateusz Morawiecki - będą musiały działać w nowym rygorze sanitarnych. Warunkiem ich działalności będzie m.in. umawianie klientów na konkretne godziny i unikanie sytuacji, w których klienci będą musieli gromadzić się w zakładach.

Zobacz: WYTYCZNE SANITARNE DLA SALONÓW KOSMETYCZNYCH oraz SALONÓW FRYZJERSKICH.

Uruchomione zostaną również restauracje, bary i kawiarnie - obiekty te będą działały jednak pod warunkiem spełnianie określonych wymogów dotyczących m.in. limitu klientów obsługiwanych w jednym czasie, konieczności dezynfekcji stolików po każdym kliencie, a także noszenia maseczek i rękawiczek przez personel lokalu i zachowanie 2-metrowych odstępów między stolikami.

Zobacz: WYTYCZNE SANITARNE DLA LOKALI GASTRONOMICZNYCH

W ramach trzeciego etapu odmrażania gospodarki zmianie ulegną limity liczby pasażerów w środkach transportu publicznego. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi od 18 maja w transporcie zbiorowym limit pasażerów będzie wynosić 50 proc. miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub też 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących - zgodnie ze specyfikacją pojazdu.

Zmiany w edukacji i opiece nad dziećmi

Zgodnie z zapowiedziami rządu zmiany obejmą również opiekę nad dziećmi z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zajęcia edukacyjne w szkołach. Na pierwszy ogień pójdą szkoły policealne, które od 18 maja uruchomią zajęcia praktyczne. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

"Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Możliwe będą również konsultacje z nauczycielami maturzystów i uczniów klas 8. Od 1 czerwca umożliwimy to wszystkim uczniom"- zapowiedział Mateusz Morawiecki. Zastrzegł jednocześnie, że to rodzice - w przypadku dzieci i młodszej młodzieży- zdecydują o tym, czy dziecko będzie wysłane do szkoły. Zagwarantował, że rząd podtrzyma zasiłek opiekuńczy dla rodziców.

Ważną zmianą związaną z odmrażaniem kontaktów społecznych będzie zniesienie od 17 maja obowiązku opieki osoby dorosłej nad dziećmi poniżej 13. roku życia, które zdecydują się na wyjście z domu.

Znoszenie restrykcji w sporcie

Zmiany obejmą również obiekty sportowe, na których od 18 maja będą mogły przyjmować więcej osób. Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów), natomiast na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).