Ryzyko sercowo-naczyniowe dotyczy większości chorych na cukrzycę typu 2

Refundacja flozyn stała się okazją do rozmowy z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Małeckim na temat korzyści z tej terapii oraz potrzeb dalszych zmian w opiece nad chorymi na cukrzycę typu 2.

Jakie działanie kardioprotekcyjne mają flozyny dla chorych na cukrzycę typu 2?

Stosowanie flozyn, co dowiodło wiele badań naukowych, zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego, nagłego zgonu sercowego oraz innych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dlatego cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia podjęło, bodaj czy nie najważniejszą w ostatnich latach decyzję, dotyczącą pacjentów z cukrzycą.

Jak bardzo wprowadzenie refundacji flozyn ma szansę zmienić obraz opieki diabetologicznej w Polsce?

To mały krok, ale we właściwym kierunku. Pewna grupa pacjentów uzyskała dostęp do flozyn, których w innym przypadku nie zdecydowałaby się przyjmować z powodów finansowych. Teraz ma taką możliwość. To powinno poprawić kondycję chorych na cukrzycę typu 2. Jednak na ocenę efektów wśród polskich pacjentów trzeba będzie poczekać. Kryteria kwalifikacji do tej terapii są dość wymagające, a proces refundacyjny dopiero wszedł w życie. Ministerstwo Zdrowia również uważa, że należy obserwować i analizować efekty decyzji refundacyjnej. Na pewno nie jest to pełne otwarcie na nowoczesne leczenie, nie tylko na flozyny. Cały czas poza systemem refundacji pozostają równie wartościowe leki, jak inkretyny w iniekcjach, czyli agoniści receptora GLP-1. O nich też nie wolno nam zapominać.

Z decyzji Ministerstwa Zdrowia skorzysta wąska grupa pacjentów, którzy przeszli nieskuteczne leczenie metforminą i sulfonylomocznikiem, mają stężenie hemoglobiny glikowanej >8 proc. i stwierdzone ryzyko sercowo-naczyniowe. Czy takie kryteria kwalifikacyjne nie utrudnią pracy lekarzom POZ?

Nie tylko lekarzom POZ, ale też diabetologom oraz innym specjalistom opiekującym się pacjentami z cukrzycą. W praktyce decydującym zawężeniem jest poziom HbA1C i konieczność stosowania dwóch innych leków, a także wyłączenie pacjentów przyjmujących insulinę. Wymagania dotyczące ryzyka sercowo-naczyniowego w gruncie rzeczy dotyczą większości pacjentów z tym typem choroby.

Jak lekarze mają oceniać pacjenta, u którego stwierdzą HbA1C powyżej 7,5 proc., w kontekście możliwości zastosowania refundowanych flozyn? Przecież nie można oczekiwać na pogorszenie jego stanu zdrowia.

Dla lekarza najważniejsze powinny być algorytmy medyczne i nimi ma on się kierować. Dlatego w takiej sytuacji należy rekomendować intensyfikację leczenia, ale bez refundacji. Nie wyobrażam sobie, żeby czekać, aż glikemia jeszcze bardziej będzie odbiegała od normy. Natomiast jeśli otrzymamy stężenie hemoglobiny glikowanej 7,8 lub 7,9 proc., to warto w najbliższym czasie dokonać ponownego pomiaru u pacjenta i próbować zweryfikować ten graniczny wynik.

Lekarz nie będzie chciał ryzykować kontroli NFZ i wystawi receptę na pełnopłatne flozyny. Podejrzewam, że sporo pacjentów nie wykupi tych potrzebnych leków, bo musieliby wydać miesięcznie kilkaset złotych.

Chorzy różnie podchodzą do tych kwestii. Dane wskazują, że kilkadziesiąt tysięcy pacjentów kupowało te leki jeszcze przed wprowadzeniem refundacji, widząc w nich szansę na poprawę stanu zdrowia. W tej chwili będą mieli poważniejszy dylemat, widząc tę refundację gdzieś na horyzoncie... Nie mam jednak obiektywnych przesłanek, by przewidywać, jaki to będzie odsetek. Najbliższe miesiące przyniosą odpowiedź na pytanie, ilu pacjentów kupi leki z własnej kieszeni, a ilu się na to nie zdecyduje.

Wpisanie flozyn na listę refundacyjną to uhonorowanie czterech lat pracy zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i pana, jako jego prezesa. Czy uważa pan to za największy sukces swojej kadencji?

Wydaje mi się, że poprzedni zarząd i całe środowisko skupione wokół PTD miało szereg innych osiągnięć naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych. Z naszej inspiracji wprowadzono w całej Polsce Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej. Natomiast na to, że refundacja flozyn nastąpiła właśnie teraz, złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, trudno już było ignorować skalę dowodów naukowych. Po drugie, zaistniała wola polityczna, by do tego doprowadzić. Po trzecie, nastała sprzyjająca sytuacja budżetowa. A może potrzeba było odrobiny szczęścia, które uśmiechnęło się do chorych, oraz kobiecej ręki, bo obecny zarząd PTD zdominowały kobiety: prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (prezes) i prof. Irina Kowalska (wiceprezes).

Drzwi do nowych terapii dla chorych na cukrzycę typu 2 zostały uchylone. W jakim kierunku pójdzie teraz opieka diabetologiczna?

Logika postępu jest taka, że te drzwi nieuchronnie otworzą się na nowoczesne leczenie. Pozostaje pytanie o tempo tych zmian. Obawiam się, że główną determinantą będzie stan finansów państwa. Nie wiemy też, na ile budżet Ministerstwa Zdrowia na to pozwoli. Innych argumentów przeciw poszerzeniu refundacji dla flozyn oraz inkretyn nie widzę.

Cukrzycy nie da się wyleczyć, można jednie polepszyć komfort życia chorych. Co należałoby jeszcze zmienić, aby ten cel uzyskać?

Ważne jest budowanie właściwych relacji między opieką podstawową a specjalistyczną. Mamy w Polsce kilkaset poradni diabetologicznych, w których pracują wykształceni specjaliści. Pacjenci są z nimi związani, ponieważ ta choroba, przez swoją specyfikę i przewlekłość procesu terapeutycznego, narzuca ścisłą współpracę chorego i lekarza. Warto tę sieć poradni rozbudowywać, doposażać ich infrastrukturę, tak jak ma to miejsce w przypadku gabinetów stopy cukrzycowej. Jednocześnie znacząco rośnie rola lekarzy rodzinnych w skoordynowanej opiece diabetologicznej. Brakuje Ogólnopolskiego Programu Walki z Cukrzycą, a taki dokument był sformułowany jeszcze za kadencji prof. Leszka Czupryniaka w TPD. Parlament nigdy się tą kwestią nie zajął, a chorych każdego roku przybywa.

Jest też szereg innych, szczegółowych problemów do rozwiązania. W Polsce brakuje rejestrów dotyczących cukrzycy, a gotowy projekt leży w Ministerstwie Zdrowia. Mijają dwa lata, odkąd wysłaliśmy prośbę do ministra o poszerzenie listy procedur ambulatoryjnych związanych z zespołem stopy cukrzycowej, zwiększenia odpłatności za opiekę nad pacjentami z tymi powikłaniami. Dotąd nie mamy odpowiedzi. Mimo tych niegodności, jak mówił artysta Wojciech Młynarski, należy robić swoje, krok po kroku, może coś się uda zmienić...

O kim mowa

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJCM, kierownikiem Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

