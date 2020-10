Rybocyklib uzyskał najwyższą ocenę w skali wielkości korzyści klinicznych ESMO-MCBS

Rybocyklib uzyskał ocenę 5 punktów w 5-punktowej skali wielkości korzyści klinicznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (European Society for Medical Oncology-Magnitude of Clinical Benefit Scale, ESMO-MCBS) w leczeniu pierwszej linii u kobiet w okresie przed menopauzą - poinformowała w komunikacie prasowym firma Novartis.

Ocena ta dotyczy zastosowania rybocyklibu w leczeniu pierwszej linii u kobiet w okresie przed menopauzą, u których zdiagnozowano raka piersi w stadium zaawansowanym lub z przerzutami, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego nabłonkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/ HER2-) - czytamy w przesłanym przez firmę Novartis materiale prasowym.

Zaznaczono w nim, że ESMO-MCBS swoją ocenę oparło na korzyściach klinicznych z leczenia w zakresie znaczącej poprawy całkowitego przeżycia (OS) i jakości życia, wykazanych dla rybocyklibu w terapii skojarzonej z leczeniem hormonalnym u kobiet przed menopauzą w badaniu III fazy MONALEESA-7.

Wynik 5 punktów w skali ESMO-MCBS to najwyższa ocena, jaką może uzyskać lek stosowany w przypadku chorób nieuleczalnych. Rybocyklib uzyskał punktację we wskaźnikach oceny leczenia zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi, w oparciu o dane potwierdzające korzyści kliniczne ze stosowania leku czyli poprawę całkowitego przeżycia i jakości życia. Skala ESMO-MCBS to narzędzie dla lekarzy, które pomaga ocenić wartość terapii nowotworowych, a tym samym podejmować decyzje dotyczących leczenia pacjentów w oparciu o dane z badań klinicznych - przypomniano w komunikacie.

Rybocyklib uzyskał również ocenę 4 z 5 możliwych punktów w skali ESMO-MCBS w terapii skojarzonej z fulwestrantem w leczeniu pierwszej linii u pacjentek po menopauzie. Ocenę oparto o statystycznie istotną poprawę całkowitego przeżycia wykazaną w badaniu fazy III MONALESA-3, połączoną z utrzymaniem jakości życia. Na podstawie wyników obserwacji w badaniu MONALEESA-3, ocenę 4 na 5 możliwych punktów przyznano również rybocyklibowi w terapii skojarzonej z fulwestrantem w drugiej linii leczenia - czytamy w komunikacie firmy Novartis.