Ruszył program Medyk NAWA - stypendia dla lekarzy i pielęgniarek przyjeżdżających na polskie uczelnie medyczne

Kilkadziesiąt lekarzy i pielęgniarek pracujących poza Polską może liczyć na stypendia umożliwiające im pracę na polskich uczelniach. "Program ma zachęcić naukowców za granicą, by działali na rzecz rozwoju kadry medycznej w Polsce" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

29 października 2020 r. ogłoszono start programu „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych – pilotaż 2020 r.”. W ramach niego uczelnie medyczne będą mogły jeszcze w tym roku zaprosić do współpracy lub zatrudnić lekarzy - naukowców, lekarzy praktyków, w tym lekarzy dentystów, oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej, a także z Wielkiej Brytanii.

Zobacz więcej iStock

Program Medyk NAWA dla lekarzy i pielęgniarek przyjeżdżających na polskie uczelnie - ile wyniosą stypendia?

"Potrzebujemy coraz więcej kadry dydaktycznej z zakresu kierunków medycznych" - powiedział podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

"Do tych naukowców przebywających poza granicami naszego kraju, którzy mogliby wrócić do kraju i zająć się kształceniem naszych lekarzy i naszych pielęgniarek, kierujemy program Medyk NAWA" - dodał.

Na pilotażowy program zostaną przeznaczone maksymalnie 4 mln zł. NAWA przyzna roczne stypendia w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie dla lekarzy oraz 5 tys. zł miesięcznie dla pielęgniarek i położnych. Stypendysta NAWA może liczyć także na jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się (12 tys. zł) oraz dodatek mobilnościowy (5 tys. zł dla stypendysty i 2 tys. zł dla każdego członka rodziny).

"Mamy nadzieję pomóc w powrotach kilkudziesięciu osobom" - powiedziała Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Minister Czarnek wyjaśnił, że jego resortowi podlega 12 uczelni z kierunkami lekarskimi i ponad 150 kierunków kształcenia pielęgniarek. To uzupełnienie w stosunku do działalności Ministerstwa Zdrowia, któremu podlegają uniwersytety medyczne.

Program Medyk NAWA ma być również zachętą dla Polaków do powrotu do kraju

Cytowany w komunikacie NAWA wiceszef resortu nauki Wojciech Maksymowicz powiedział:

"Zapraszamy do przyjazdu do Polski lekarzy i pielęgniarki ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz tych szukających możliwości kontynuowania kariery zawodowej poza Wielką Brytanią. Stwarzamy im warunki, by wykorzystali swoje doświadczenie zawodowe w pracy na polskich uczelniach medycznych i w polskiej służbie zdrowia, która teraz potrzebuje każdego wsparcia w zakresie kadrowym i dzielenia się najlepszymi praktykami zawodowymi".

Wojciech Maksymowicz wyraził nadzieję, że ten pilotażowy program będzie zachętą do powrotu do kraju również dla naszych rodaków, którzy myślą o przeprowadzce do Polski.

"Polacy stanowią dużą grupę zawodową w angielskiej służbie zdrowia. Szacuje się, że pracuje w niej ok. 10 tys. Polek i Polaków" – dodał Wojciech Maksymowicz.

Zmiany dotyczące praktyk odbywanych przez studentów medycyny

Przemysław Czarnek pytany, czy jego resort planuje inne działania, aby wspierać uczelnie medyczne, powiedział, że 23 października podpisał rozporządzenie skierowane do uczelni medycznych, które daje rektorom możliwość zmian programowych, by studenci ostatnich lat, przyszli lekarze, mogli zaliczać praktyki zawodowe uczestnicząc w życiu szpitala i służąc tam swoją pomocą.

Dodał też, że 29 października podpisał z kolei rozporządzenie zakładające, że studenci w ramach praktyk mogą się zaangażować w pomoc Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

"Stworzyliśmy podstawy prawne, by studenci pomagając np. w telefonowaniu do osób, które powinny być objęte kwarantanną, mogli swoją pracę w GIS i powiatowych inspektoratach sanitarnych zaliczyć jako praktyki zawodowe" - posumował minister.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lekarze rezydenci będą zwolnieni z egzaminu ustnego

MZ ogłosiło liczbę rezydentur w postępowaniu jesiennym 2020