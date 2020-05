Rusza pierwszy wirtualny Tramwaj zwany Pożądaniem

Polscy studenci medycyny co roku zachęcają do wykonywania testów w kierunku zakażenia HIV. W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 pierwszy raz zrobią to online.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W związku z ograniczeniami wymuszonymi przez pandemię koronawirusa „Tramwaj zwany Pożądaniem” – kampania edukacyjna o zdrowiu reprodukcyjnym, w tym w szczególności o zagrożeniu HIV/AIDS, ruszy w świecie wirtualnym. Akcja, która obejmie 15 polskich miast prowadzona jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, a finansowana ze środków przekazanych w konkursie Pozytywnie Otwarci.

Wyświetl galerię [1/2] Karolina Mikołap, koordynatorka projektu Materiały prasowe

Wirtualny tramwaj pojedzie w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Śląsku, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. W każdym z tych miast lokalny Oddział Stowarzyszenia będzie prowadził w dniach 11-24 maja własne wydarzenie na Facebooku. Ponadto, na Instagramie pojawi się cykl edukacyjnych postów. Działania Stowarzyszenia w mediach społecznościowych obejmą:

webinaria z udziałem ekspertów, tj. pracowników Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz członków organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką HIV/AIDS, czyli np. Katarzyny Koczułap (https://www.instagram.com/kasia_coztymseksem/), Natalii z bloga proseksualna.pl (https://proseksualna.pl/o-mnie/) oraz mikrobiologa Kamila Sobolewskiego;

specjalnie stworzone strony internetowe (np. ask.fm/tramwaj20200347, https://ask.fm/tramwajzwanypozadaniembdg) umożliwiające anonimowe zadawanie pytań specjalistom;

promowanie aktywności fizycznej jako elementu dbania o zdrowie poprzez transmisje sesji z trenerami fitnessu na Facebooku;

cykl postów edukacyjnych zawierających informacje na temat: zasad postępowania po ekspozycji na zakażenie, Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, PrEP (czyli profilaktyki przedekspozycyjnej), objawów najczęstszych infekcji przenoszonych drogą płciową;

spotkania na Facebooku IFMSA-Poland w wydarzeniach utworzonych przez poszczególne oddziały oraz na ich kontach instagramowych.

Do tradycyjnych spotkań Tramwaju zwanego Pożądaniem w komunikacji miejskiej nawiązuje „Bilet na Tramwaj”, który będzie towarzyszył wielu działaniom wirtualnej akcji. Takie same, ale już realne bilety będą wręczane pasażerom Tramwajów podczas przyszłych akcji IFMSA-Poland.

„Jako wolontariuszom Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland zależy nam na realizacji naszych celów również w tak nietypowych okolicznościach epidemicznych. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i na uczelniach, wiele młodych osób przebywa od paru tygodni w domach. Chcemy wykorzystać okres pandemii SARS-CoV-2, by do nich dotrzeć i przekazać wiarygodne, aktualne informacje na temat zdrowia reprodukcyjnego. Dlatego w tym roku tramwaj wyrusza po torach światłowodowych” – powiedziała Karolina Mikołap, Koordynatorka Ogólnopolska Projektu.

W jakim stopniu osoby zakażone HIV są obarczone ryzykiem ostrzejszego przebiegu COVID-19? Czy z walka z pandemią HIV i AIDS uzbroiła nas w wiedzę i doświadczenie, które dziś wykorzystamy przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2? Na pytania odpowiedział dr Bartosz Szetela z Klinki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Pandemia HIV i AIDS niczego nas nie nauczyła