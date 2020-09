Rusza kampania edukacyjna „Badaj Się i Lecz!”

Celem kampanii edukacyjnej „Badaj Się i Lecz!” jest uświadomienie Polakom, że kontynuacja terapii chorób przewlekłych, jak również wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia są niezwykle istotne, również podczas pandemii COVID-19.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory czy choroby płuc nie będą czekać na ustąpienie pandemii. Dlatego, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów lub wyczerpania zapasu leków, nie można zwlekać z teleporadą lub wizytą u lekarza. Wczesna diagnostyka i kontynuacja leczenia są kluczowe, by poprawić stan zdrowia pacjentów - przypominają organizatorzy kampanii "Badaj Się i Lecz". W obawie przez zakażeniem koronawirusem część osób unika lekarzy, przychodni i szpitali. Pandemia wywołała też pewne trudności w dostaniu się do lekarza i przyniosła nową formę kontaktu, jaką jest teleporada. Szczególnie starszym pacjentom trudno jest odnaleźć się w tej rzeczywistości. Dlatego też w przypadku zaostrzenia objawów choroby lub pojawienia się niepokojących dolegliwości, pacjenci wolą czasem przeczekać je w domu niż szukać pomocy lekarskiej. Tymczasem objawy te mogą świadczyć np. o początkach cukrzycy, zawale serca, udarze mózgu czy poważnych chorobach płuc, które nieleczone lub niewłaściwie kontrolowane mogą być równie groźne jak skutki zakażenia koronawirusem.

Zobacz więcej Organizatorzy kampanii "Badaj Się i Lecz" zachęcają do kontaktów z lekarzami szczególnie osoby chorujące przewlekle, ale także te, u których pojawiły się niepokojące objawy, mogące sugerować jakieś schorzenie, zwracając uwagę na skutki zaniechania stałego leczenia czy koniecznej diagnozy. materiały prasowe

Eksperci wskazują, że w ostatnich miesiącach wyraźnie spadła liczba nowych rozpoznań, a także liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca, zawału serca, udaru mózgu, czy innych chorób m.in. nowotworów. Powodów tego stanu jest wiele. Tymczasem konsekwencje opóźnienia diagnostyki lub przerwania leczenia chorób przewlekłych mogą być bardzo poważne. Dlatego też specjaliści zwracają się do pacjentów, aby korzystali z konsultacji lekarskich.

"Apeluję do osób, które obserwują u siebie niepokojące objawy o kontakt z lekarzem rodzinnym. Choroby cywilizacyjne – m.in. cukrzyca, nowotwory, choroby układu krążenia - nie czekają na koniec pandemii, wymagają diagnozy, a schorzenia już rozpoznane – kontroli i leczenia. My, lekarze rodzinni jesteśmy dla Państwa, zapraszamy do korzystania z teleporad oraz wizyt osobistych w placówkach ochrony zdrowia" – mówi dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz – Migas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej.

"W przypadku wystąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Nie obawiajmy się kontaktu z lekarzem i przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych, badajmy się i leczmy. Pamiętajmy, że z powodu choroby COVID-19 umiera w Polsce około 10 osób dziennie, podczas gdy z powodu udaru mózgu umiera 80 osób, a z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż 500 osób dziennie. Dlatego tak ważne jest to, byśmy badali się i leczyli, skutecznie korzystając ze wszystkich osiągnięć medycyny. Otwórzmy się też na nowe narzędzia takie, jak teleporada, e-recepta, one naprawdę ułatwiają nam życie" – mówi dr n. med. Jakub Gierczyński, ekspert ochrony zdrowia z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W przypadku telekonsultacji warto się do niej przygotować, tak aby była ona jak najbardziej efektywna: wypisać wszystkie objawy, dolegliwości, potrzeby (np. dotyczące kontynuacji leczenia i otrzymania e-recepty na konkretne leki) oraz wątpliwości i pytania do lekarza. Placówki ochrony zdrowia są zobligowane do zachowania odpowiedniego rygoru sanitarnego, dlatego jeśli konieczna jest wizyta w placówce, nie należy lekceważyć takiego zalecenia.

Kampania "Badaj Się i Lecz” kieruje swoje przesłanie do wszystkich zdezorientowanych obecną sytuacją, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, szukających wskazówek i wiarygodnych informacji. Kampania zachęca do kontaktów z lekarzami szczególnie osoby chorujące przewlekle, ale także te, u których pojawiły się niepokojące objawy, mogące sugerować jakieś schorzenie jednocześnie wyjaśniając skutki zaniechania stałego leczenia, czy koniecznej diagnozy.

W ramach kampanii planowana jest m.in. emisja spotów telewizyjnych i radiowych (już od 21 września na antenie radiowej Jedynki), artykuły prasowe i internetowe publikowane w mediach ogólnopolskich i regionalnych, podcasty i live’y z ekspertami na stronach www i profilach partnerów kampanii oraz aktywność w mediach społecznościowych. Warto szukać informacji wpisując #BadajSieiLecz.

Kampanię „Badaj Się i Lecz” tworzy koalicja wielu organizacji pacjentów: Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF, Fundacja Udaru Mózgu, Stowarzyszenie „Udarowcy. Liczy się wsparcie”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej SED, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc "Oddech", Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc oraz prowadzących portale: mojacukrzyca.org, cukrzyca.pl i dietolog.pl.

Honorowym patronatem objęły ją: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Partnerem wspierającym kampanię jest Boehringer Ingelheim.