RPP wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci ciężarnej 28-latki

Rzecznik Praw Pacjenta, w dniu 6 sierpnia 2020 r. wszczął postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy w sprawie naruszenia prawa pacjenta, 28 letniej zmarłej pacjentki do świadczeń zdrowotnych - poinformowało biuro rzecznika praw pacjenta.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Lekarze z Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia przez 8 godzin walczyli o życie 28-letniej pacjentki, która była w 17. tygodniu ciąży. Niestety, kobieta zmarła. Szpitale z Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza i Poznania odmówiły jej przyjęcia – poinformowały OCZ oraz władze powiatu ostrzeszowskiego. Prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim wszczęła śledztwo.

Zobacz więcej iStock

"Z uzyskanych informacji medialnych wynika, że 3 sierpnia 2020 r. przed ww. szpitalem rozegrał się dramat. Tego dnia, w godzinach porannych mąż przywiózł pacjentkę do ostrzeszowskiego szpitala. Była w 17. tygodniu ciąży. Personel ostrzeszowskiego szpitala zaczął podejrzewać COVID-19. Szybko prześwietlono płuca, ale nie stwierdzono charakterystycznych dla tej choroby zmian. Stan kobiety stale się pogarszał. Zgłoszono zapotrzebowanie na transport śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale z uwagi na złe warunki atmosferyczne podjęto decyzję o transporcie pacjentki do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, który dysponuje bardziej specjalistyczną opieką. Mimo podjęcia powyższej decyzji, pacjenta nie od razu pojechała do Ostrowca. Okazało się, że szpital w Ostrzeszowie nie dysponuje specjalistyczną karetką. Ta musiała przyjechać aż z Kalisza, co wymagało czasu. W konsekwencji, zanim 28-latka trafiła do budynku szpitala w Ostrowie, jej serce stanęło" uzasadnia swoją interwencję RPP.

Rzecznik praw pacjenta zwrócił się do dyrekcji placówki w Ostrzeszowie z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie. Prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiński poinformował, że walka o życie pacjentki trwała przez ok. 8 godzin. W tym czasie placówka skontaktowała się z oddziałem położniczo-ginekologicznym w Ostrowie Wielkopolskim oraz Szpitalu Wojewódzkim w Kaliszu. Oba szpitale odmówiły przyjęcia pacjentki.

Źródło: RPP

PRZECZYTAJ TAKŻE: Trzy szpitale odmówiły przyjęcia 28-latki w 17. tygodniu ciąży, kobieta zmarła