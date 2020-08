RPO upomina się o terapię zaburzeń preferencji seksualnych

Adam Bodnar zwrócił Ministerstwu Zdrowia uwagę na ograniczony dostęp do placówek prowadzących terapię zaburzeń preferencji seksualnych. W odpowiedzi resort poprosił konsultantów wojewódzkich w dziedzinie seksuologii o wskazanie podmiotów, które mogłyby realizować świadczenia z tego zakresu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Obowiązująca od 2013 r. ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób przewiduje dwa rodzaje nadzoru dla skazanych uznanych przez sąd za stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych. Jednym jest bezterminowe umieszczenie takiej osoby w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Drugi to skierowanie skazanego, decyzją sądu cywilnego, na obowiązkową terapię przy jednoczesnym objęciu go prewencyjnym nadzorem. Niestety, placówek prowadzących terapię zaburzeń preferencji seksualnych jest bardzo mało, dodatkowo nie są w skali kraju równomiernie rozmieszczone. Skutkiem tego osoba objęta taką formą nadzoru jest często kierowana do podmiotu oddalonego od jej miejsca zamieszkania nawet o kilkaset kilometrów, co w praktyce uniemożliwia jej terapię.

Zobacz więcej iStock

„Brak takiego podmiotu leczniczego w miejscu stałego pobytu osoby - wobec której toczy się postępowanie na mocy ustawy z 2013 r. - może być przeciwskazaniem do orzeczenia nadzoru prewencyjnego. Konsekwencją tego może zaś być pozbawienie jej wolności w KOZZD. A tam, m.in. z powodu przeludnienia warunki są już skrajnie trudne (ostatnio doszło do protestu pacjentów). W lutym 2019 r. RPO sygnalizował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że nie określono listy podmiotów leczniczych, które prowadzą terapię zaburzeń osobowości lub preferencji seksualnych. (…) Dziś sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Obecnie są jedynie trzy takie placówki: w Krakowie, Rzeszowie i Tychach. Oznacza to, że poza południem Polski żadna placówka nie realizuje tego świadczenia” – alarmuje RPO.

Czy resort zdrowia podjął w tej sprawie jakiekolwiek działania?

„Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie seksuologii, z prośbą o przedstawienie informacji czy na obszarze województw istnieje potencjał podmiotów do realizacji powyższego zakresu świadczeń wraz ze wskazaniem aktualnej sytuacji i wiodących problemów z ich realizacją. Jednocześnie należy zauważyć, że na podstawie uzyskanych informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, brak stosownego zabezpieczenia wynika m.in. z faktu, że pomimo ogłaszania przez Fundusz gotowości zawarcia umów o realizację programu, żaden podmiot leczniczy nie odpowiada na zapytanie ofertowe” – odpowiada resort zdrowia.

Źródło: RPO

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Michał Lew-Starowicz: Kompulsywne zachowania seksualne to uzależnienie? [WIDEO]

Program „Oblicza Medycyny”: Dysfunkcje seksualne w chorobach przewlekłych [WYWIAD WIDEO z dr. hab. n. med. Michałem Lwem-Starowiczem]

Prawo w medycynie Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego ZAPISZ MNIE

× Prawo w medycynie Wysyłany raz w miesiącu Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego Chcę otrzymywać newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj