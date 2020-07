RPO: szkolne gabinety stomatologiczne mogą zostać całkowicie zlikwidowane

Szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Wiele z nich powstało dzięki zaangażowaniu dentystów, którzy niejednokrotnie wyłożyli oszczędności, aby kupić wyposażenie i sprzęt w ramach swej działalności gospodarczej. Obecnie zostali zaś pozbawieni środków do życia - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra zdrowia. Oznacza to, że najmłodsi pacjenci mogą stracić opiekę stomatologiczną - alarmuje RPO.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystosował pismo do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące sytuacji szkolnych gabinetów stomatologicznych. RPO zaniepokoiły informacje przekazane przez posłankę Joannę Muchę oraz doniesienia medialne. Wynika z nich, że gabinety dentystyczne w polskich szkołach są w tragicznym stanie.

Szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową

Z informacji przekazanych RPO wynika, że szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową.

"Duża ich część powstała dzięki zaangażowaniu lekarzy dentystów, którzy niejednokrotnie wyłożyli swoje oszczędności, aby zakupić niezbędne wyposażenie oraz sprzęt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obecnym czasie lekarze dentyści zostali pozbawieni środków do życia" - argumentuje RPO.

Rzecznik praw obywatelskich przypomniał, że rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w § 9 odnoszące się do czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej nie zawiera już obowiązku zaprzestania sprawowania opieki stomatologicznej. Ten zakaz został wprowadzony poprzednim rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.

RPO zauważył przy tym, że zgodnie z rozporządzeniem z 19 czerwca 2020 r. czasowe ograniczenie działalności leczniczej w dalszym ciągu jest stosowane w zakresie leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy "covidowej" z 2 marca 2020 r.

Dodał również, że rozporządzenie z 14 marca 2020 r. umożliwia co prawda pobieranie 1/12 rocznego zobowiązania NFZ, niemniej jednak możliwość odrobienia zaciągniętych zaliczek do końca roku technicznie jest niemożliwa.

"Gabinety szkolne zachowują prawo do wystawiania faktur w formule 1/12. Cały czas pozostaje aktualny problem rozliczenia tych faktur. Lekarze dentyści nie są bowiem w stanie odrobić okresu 6 miesięcy w 4 miesiące - o ile dzieci wrócą we wrześniu do szkół" - napisał RPO do ministra zdrowia.

RPO: dzieci mogą stracić opiekę stomatologów udzielaną w szkolnych gabinetach dentystycznych

"Wprowadzone rozwiązania mające zapewnić płynność finansową świadczeniodawcom powodują powstanie zadłużenia placówek. A wobec tego lekarze dentyści będą zmuszeni zamykać gabinety stomatologiczne. Może to spowodować całkowitą likwidację szkolnych gabinetów stomatologicznych - ostrzegł RPO.

"Dzieci mogą być pozbawione dostępu do świadczeń stomatologicznych, a tym samym do profilaktyki zdrowotnej. Lekarze dentyści podnoszą, że zależy im na powrocie do leczenia oraz zachowania potencjału, niemniej w obecnej sytuacji jest to utrudnione, a wręcz niemożliwe" - zaalarmował rzecznik.

