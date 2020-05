RPO: Pacjenci zostają bez lekarzy, a lekarze – bez dochodów

To dramatycznie ogranicza możliwość uzyskania pomocy lekarskiej przez chorych, których problemem nie jest akurat koronawirus - tak Adam Bodnar ocenia wprowadzenie przez MZ ograniczenia pracy personelu medycznego do jednej placówki. Rozwiązanie spotkało się również z krytyką środowiska lekarskiego oraz świadczeniodawców z obszaru opieki długoterminowej.

"Rozporządzeniu sprzeciwia się też samorząd lekarski. Wie bowiem, że pomoc lekarska dostępna jest w dużej mierze dlatego, że lekarze nie pracują na etatach, ale na kontraktach, w wielu placówkach naraz. Na oddziałach zakaźnych lekarze pracują często dodatkowo, poza normalnymi obowiązkami. Dlatego konsekwencją rozporządzenia Ministra Zdrowia będzie drastyczne ograniczenia dostępności porad lekarskich. Minister zdrowia polecił NFZ, by wypłacało lekarzom rekompensaty za pozbawienie możliwości leczenia i zarabiania objętego tą regulacją, że powinna zostać włączona do treści rozporządzenia. Minister nie powinien jednak zrzucać ustalania zasad tych rekompensat na NFZ – powinien sam to ustalić, właśnie w rozporządzeniu. Lekarzy niepokoi też te, że rekompensaty mają wynosić „do 50 proc. lub 80 proc.” utraconych przez personel medyczny dochodów"- ocenia RPO.

Stanowisko Adama Bodnara dotyczy ozporządzenia z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS- CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Rpo oraz znaczna część środowiska zwracają uwagę, że wprowadzone przepisy w połączeniu z brakami kadrowymi odczuwalnymi jeszcze przed epidemią pogłębią problem z dostępnością diagnostyki i leczenia. W szczególny sposób może się to odbić na pacjentach systemu opieki długoterminowej - o czym od jakiegoś czasu alarmują świadczeniodawcy z tego obszaru.

