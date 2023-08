RPO: czy ministerstwo planuje zwiększenie środków na finansowanie systemu ratownictwa medycznego?

Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz interweniuje w sprawie zmniejszenia składów osobowych zespołów ratownictwa medycznego do dwuosobowych, w związku z niepokojem środowiska o jakość udzielanych świadczeń. "W praktyce to kwestie finansowe determinują strukturę zespołów ratownictwa medycznego“ - stwierdza Rzecznik w piśmie do ministra zdrowia.

