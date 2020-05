Rola fizjoterapii w dobie COVID-19

Gabinety fizjoterapii zostały otwarte, ale przy ograniczeniu zabiegów i fizjoterapii indywidualnej. Jak wpływa to na sytuację fizjoterapeutów i pacjentów korzystających z ich opieki?

Odmrożenie a realny dostęp do fizjoterapii

Od czwartego maja wznowiono, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, realizację świadczeń z zakresu fizjoterapii finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy oznacza to jednak, że w warunkach epidemii polscy pacjenci mają taki sam dostęp do fizjoterapii jak przed SARS-CoV-2?

„Świadczenia rehabilitacyjne z różnych względów nie są wykonywane na taką skalę jak w czasach przed epidemią. W tej chwili zarówno w sektorze publicznym, jak i na rynku komercyjnym, z rehabilitacji korzysta maksymalnie do 50 proc. pacjentów, którzy przed epidemią zgłaszali się do naszych gabinetów. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest fakt, że pacjenci stracili możliwość fizjoterapii w wielospecjalistycznych placówkach medycznych, które przekształcono w jednoimienne szpitale zakaźne. Realizacja fizjoterapii w tego rodzaju podmiocie jest możliwie dopiero po uzyskaniu zgody wojewody i wydzieleniu specjalnej, białej strefy. Często dyrekcje szpitali nie decydują się także na uruchomienie fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych z obawy przed tworzeniem pacjentom okazji do kontaktowania się z personelem medycznym i chorymi hospitalizowanymi, co zwiększałoby ryzyko transmisji wirusa” – wyjaśnia dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Innym utrudnieniem, jak dodaje dr Maciej Krawczyk, są same zasady związane z reżimem sanitarnym, które uniemożliwiają przyjęcie większej liczby pacjentów. Chodzi m.in. o zwiększenie powierzchni wydzielonej dla pojedynczego chorego i ustalenie takich szlaków komunikacyjnych, by przychodzący na wizytę stykali się ze sobą w jak najmniejszym stopniu.

„Oczywiście fizjoterapeuci są zobowiązani do korzystania ze środków ochrony indywidualnej: np. maseczek, kombinezonów, przyłbic i gogli. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas ćwiczeń pacjenci szybciej i głębiej oddychają, co zwiększa ryzyko zakażenia drogą kropelkową. Są też takie grupy chorych, np. małe dzieci, które niechętnie poddają się nowym zasadom” – dodaje dr Krawczyk.

Konsekwencje przedłużających się obostrzeń

Choć dyktowane dbałością o bezpieczeństwo epidemiologiczne, ograniczenia wprowadzone przez resort zdrowia mają także inne skutki.

Prezes KRF wskazuje, że długotrwała praca w środkach ochronnych, ze względu m.in. na gorszą przepuszczalność powietrza, jest dla fizjoterapeutów znacznie bardziej fizycznie obciążająca – niewykluczone, że u wielu z nich mogą ujawnić się z czasem różnorodne schorzenia.

„Od ogłoszenia stanu epidemii środowisko fizjoterapeutów alarmowało, że nawet czasowe zaprzestanie lub drastyczne ograniczenie świadczeń rehabilitacyjnych negatywnie odbije się na zdrowiu wielu grup pacjentów, m.in. chorych na zespoły bólowe kręgosłupa. Także długotrwała praca zdalna w domach, które nie są do tego przygotowane to problemy zdrowotne dla wielu osób. Czas oczekiwania na świadczenia znacznie się wydłuży, a stan zdrowia Polaków pogorszy. Będzie się to wiązało z ogromnymi kosztami dla systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej w przyszłości. W mojej ocenie konieczne są szybkie i nadzwyczajne rozwiązania. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien podpisać nowe umowy ze świadczeniodawcami, ponieważ dotychczasowe są niemożliwe do zrealizowania w dzisiejszych warunkach. Dzięki zawarciu nowych kontraktów z małymi gabinetami rozsianymi po całym kraju kolejka oczekujących pacjentów znacznie by się rozładowała” – wyjaśnia prezes KRF.

Dodatkowo dochodzi aspekt finansowy. Dr Maciej Krawczyk zwraca uwagę, że wiele gabinetów fizjoterapeutycznych balansuje na granicy opłacalności. Początkowe zamrożenie procedur, mniejsza ilość realizowanych świadczeń przy jednoczesnej konieczności zakupu drogich środków ochrony indywidualnej oraz nowej organizacji pracy – to przyczyny bardzo trudnej sytuacji finansowej wielu fizjoterapeutów. Duża część z nich może zdecydować się na podjęcie pracy poza Polską. Prezes KRF podkreśla, że zawody medyczne – w tym fizjoterapeuci – potrzebują szczególnego wsparcia jako te, które troszczą się o wyjątkowe dobro, czyli zdrowie.

Mniejsza aktywność fizyczna i długotrwałe unieruchomienie może dramatycznie pogorszyć stan wielu seniorów i pacjentów z chorobami rzadkimi, z których duża część to niesprawne ruchowo dzieci. W ocenie prezesa KRF działania resortu zdrowia w obszarze fizjoterapii powinny wyprzedzić spodziewaną na jesieni drugą falę SARS-CoV-2 – tym trudniejszą do zwalczenia, że nakładającą się na sezonową grypę.

Jak dodaje dr Krawczyk część schorzeń układu ruchu, których leczenie będzie wymagało włączenia rehabilitacji, może ujawnić się u osób dziś zdrowych. Praca zdalna zmusiła wielu Polaków do pracy w warunkach domowych, często przy stanowiskach wymagających przyjęcia pozycji obciążających kręgosłup.

Rola fizjoterapii w leczeniu COVID-19

Jak podkreśla dr Maciej Krawczyk każdy hospitalizowany chory na COVID-19 powinien zostać poddany specjalistycznej fizjoterapii warunkach szpitalnych.

„W przypadku pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 przebywających na oddziałach intensywnej terapii, u których wystąpiła niewydolność oddechowa fizjoterapia ratuje pacjentom życie. Niezwykle istotne jest właściwe ułożenie pacjenta, pozbycie się nadmiaru wydzieliny z dróg oddechowych i zwiększenie powierzchni oddechowej płuc. Fizjoterapia ogranicza również potencjalne powikłania, takie jak zwłóknienie miąższu płuc, zatorowość płucna, zakrzepica żylna oraz zapalenie płuc. Algorytm interwencji fizjoterapeutycznej jest dosyć skomplikowany i musi być każdego dnia dostosowywany do stanu chorego leżącego. Najogólniej mówiąc, chodzi o pobudzenie pracy serca i zapotrzebowania na tlen poprzez wykonywanie z pacjentem odpowiednich pozycji ułożeniowych oraz stymulowanie wysiłku fizycznego” – wyjaśnia dr Maciej Krawczyk.

Rehabilitacja jest potrzebna także pacjentom przechodzącym COVID-19 łagodniej, ale pozostającym w długotrwałym unieruchomieniu, co podkreśla prezes KRF. Drastyczne ograniczenie mobilności i aktywności fizycznej obciąża serce i negatywnie wpływa na odporność

Niestety, jak wskazuje dr Maciej Krawczyk, dyrekcje wielu szpitali zakaźnych odsuwają fizjoterapeutów do innych zadań niż rehabilitacja z ogromną stratą dla chorych.