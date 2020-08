Rodzice dzieci chorych na SMA: Cieszymy się, że nusinersen jest dostępny w Polsce

Józio to energiczny chłopiec, u którego lekarze zdiagnozowali SMA. Co was zaniepokoiło w jego zachowaniu, że zdecydowaliście się na szukanie pomocy? Czy rozpoznanie choroby nastąpiło szybko?

Do ukończenia pierwszego roku życia Józio rozwijał się prawidłowo. Tak jak jego rówieśnicy, o czasie zaczynał siadać, raczkować i chodzić, jednak nigdy nie biegał. Lekarze, z którymi konsultowaliśmy zdrowie syna, często mówili, że ma jeszcze czas i radzili nam, abyśmy spokojnie czekali na kolejne postępy w rozwoju. Jednak po ukończeniu przez Józia pierwszego roku widzieliśmy, że chód się nie rozwija, a wręcz zaczyna się cofać. To nas skłoniło do rozpoczęcia intensywnych poszukiwań specjalisty, który mógłby nam wyjaśnić przyczynę tych nieprawidłowości. Wielu specjalistów nie potrafiło postawić prawidłowej diagnozy, aż trafiliśmy do warszawskiego szpitala przy ul. Banacha, gdzie neurolog dr Krystyna Szymańska już podczas pierwszej wizyty zasugerowała, że Józio prawdopodobnie choruje na SMA, co później potwierdziły badania genetyczne.



Gdy padła diagnoza: SMA, jaka była wasza pierwsza reakcja — rezygnacja czy chęć walki?

Wraz z mężem jesteśmy osobami bardzo pozytywnie nastawionymi do życia i głęboko wierzącymi. Diagnoza była dla nas szokująca. Rodzicom, którym urodziło się zdrowe dziecko, rozwijające się bez żadnych opóźnień do pierwszego roku życia, trudno jest uwierzyć, że nagle muszą zmierzyć się z tak ciężką chorobą, jaką jest SMA. Szybko jednak podnieśliśmy się do walki o zdrowie naszych dzieci, bo kiedy dowiedzieliśmy się o chorobie Józia, pod moim sercem biło już serduszko Tereni. Z Józiem rozpoczęliśmy rehabilitację i poszukiwaliśmy badań klinicznych, także na wypadek, gdyby Terenia urodziła się również chora.

Podejrzewaliście, że Terenia może też mieć rdzeniowy zanik mięśni. Jak szybko po urodzeniu była zdiagnozowana?

Jeszcze przed narodzinami Tereski udało nam się znaleźć lekarza w Rzymie, który prowadził badania kliniczne nad lekiem nusinersen, podawanym niemowlętom, które nie miały jeszcze objawów SMA. W Polsce w tym czasie taka terapia nie była dostępna. U Józia zdiagnozowano SMA 3, dlatego wiedzieliśmy, że Tereska może zachorować na najłagodniejszą postać SMA i po narodzinach nie rozwiną się od razu objawy choroby. Była zatem idealną kandydatką do udziału w badaniach prowadzonych w Rzymie.

Córka urodziła się w domu, przyszła na świat bardzo szybko. Badania genetyczne potwierdziły u niej SMA 3. W drugim miesiącu życia otrzymała pierwszą dawkę leku w klinice w Rzymie. Dziś jest takim samym dzieckiem, jak jej rówieśnicy, nie ma objawów SMA, obserwowanych u syna i u tych dzieci, które w odpowiednim czasie nie miały dostępu do terapii. Również Józio, zakwalifikowany do innego badania klinicznego w Rzymie, jako jedno z pierwszych polskich dzieci otrzymał nusinersen.



Czy dzisiaj kontynuujecie już leczenie w Polsce, czy wciąż we Włoszech?

Dzieci są obecnie leczone w Polsce. Bardzo cieszymy się, że nusinersen jest dostępny w naszym kraju. Muszę powiedzieć, że my też mamy swój mały wkład w starania o refundację tego leku. Wspólnie z Józiem i Terenią byliśmy uczestnikami spotkania organizowanego przez Fundację SMA z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Pan minister po raz pierwszy miał okazję zobaczyć dziecko z SMA, u którego nie rozwinęły się objawy choroby. Pamiętam, że widok Tereni, jej zachowania identycznego jak innych zdrowych dzieci, wywarł na nim ogromne wrażenie, był bardzo wzruszony.

Jak obecnie oceniacie efekty leczenia swoich dzieci?

Tereska, jak wspomniałam, rozwija się całkiem normalnie. Pod żadnym względem nie różni się od zdrowych dzieci w swoim wieku. U Józia od momentu rozpoczęcia terapii widzimy wiele postępów. Synek nie chodzi jeszcze sam, ale coraz pewniej porusza się z pomocą chodzika oraz chodzi w ortezach. Mamy ogromną nadzieję, że już niebawem samodzielnie postawi swoje pierwsze kroki.



Czy dzieci korzystają z pomocy rehabilitanta?

Tereska nie wymaga opieki rehabilitanta. Oczywiście, widujemy się z fizjoterapeutą i innymi lekarzami przy okazji wizyt profilaktycznych, podczas których dokładnie oceniany jest stan Tereni. Józio cały czas korzysta ze wsparcia fizjoterapeuty. Pani Kasia, która opiekuje się Józiem, jest u nas codziennie i faktycznie widzimy efekty tych zajęć.



Mimo choroby dwójki dzieci, zdecydowaliście się na kolejnego potomka. Urodził się Tadzio...

Chęć posiadania dużej rodziny towarzyszyła nam od zawsze. Tadzio urodził się zdrowy i choć bardzo wierzyliśmy, że tym razem się uda, jednocześnie byliśmy przygotowani na to, że możemy po raz kolejny walczyć z chorobą.



Czyli Tadzio jest świadectwem tego, że mimo występowania choroby SMA w rodzinie, można urodzić również zdrowe dziecko.

Tak, Tadzio jest tym światełkiem, które daje nadzieję innym rodzicom, którzy zastanawiają się nad posiadaniem kolejnego potomka. I nam trochę też, bo mamy nadzieję, że za jakiś czas nasza rodzina znów się powiększy.

