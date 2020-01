W 2019 r. w polskich szpitalach przeprowadzono rekordową liczbę niemal 900 zabiegów w asyście robotów da Vinci. To ogromny wzrost, gdyż w 2018 r. przeprowadzono 60 zabiegów z wykorzystaniem tego typu systemu.

Według szacunków producenta sprzętu robotycznego da Vinci, w 2019 r. przeprowadzonych zostało w skali świata około 1,25 mln operacji z wykorzystaniem niemal 5,5 tys. tego typu systemu. W Polsce rynek robotyki chirurgicznej jest nadal w początkowym stadium rozwoju.

Robot da Vinci w Polsce - w 2019 r. przeprowadzono niemal 900 zabiegów z wykorzystaniem tego systemu. iStock

Robot da Vinci w Polsce - ogromny wzrost liczby zabiegów z użyciem tego systemu

"W 2018 roku w Polsce wykorzystaliśmy pięć autoryzowanych systemów robotycznych da Vinci i wykonaliśmy około 60 zabiegów przy ich wsparciu. Rok 2019 zamykamy już z ośmioma systemami i niemal 900 przeprowadzonymi operacjami. Liczymy, że dynamika wzrostu zostanie utrzymana przez polski rynek chirurgii robotycznej także w 2020 roku" – deklaruje Artur Ostrowski, członek zarządu Synektik, wyłącznego dystrybutora tego systemu w Polsce.

"Kluczową rolę dla skutecznej i bezpiecznej implementacji tej technologii odgrywa proces szkolenia operatorów, bo systemy robotyczne pozostają przede wszystkim narzędziami w rękach wysoko wykwalifikowanych chirurgów" - dodaje Artur Ostrowski.

Dlatego największym wyzwaniem jest nie tyle sam zakup systemu robotycznego przez szpitale, co przede wszystkim wykształcenie odpowiedniej kadry lekarzy operatorów.

Jak działa robot da Vinci

Systemy da Vinci umożliwiają wykonywanie niezwykle skomplikowanych procedur operacyjnych przy użyciu minimalnie inwazyjnych technik. System robotyczny da Vinci optymalizuje ruchy operatora poprzez eliminację naturalnego drżenia mięśni i poprawienie pola widzenia. To pozwala lekarzom istotnie zawęzić obszar interwencji chirurgicznej. Precyzja nacięć i ich niewielkie rozmiary sprawiają, że zabieg wiąże się z mniejszym obciążeniem dla pacjentów. Szybciej wracają oni do zdrowia oraz pełnej aktywności życiowej i zawodowej.

– Coraz więcej polskich szpitali, także publicznych, docenia korzyści, jakie oferuje chirurgia robotyczna. Niska utrata krwi, minimalizacja powikłań, mniejsze blizny pooperacyjne wpływają na przyspieszenie rekonwalescencji, co wiąże się u pacjentów z dużo krótszym pobytem w szpitalu i powrotem do pełni sił. Wszystko to sprawia, że choć samo użycie robota pozostaje droższe niż klasyczna operacja, rozwój chirurgii robotycznej wiąże się dla całego polskiego systemu ochrony zdrowia z wymiernymi oszczędnościami – dodaje Artur Ostrowski.

Gdzie w Polsce jest wykorzystywany robot da Vinci

Zabiegi z udziałem systemu da Vinci przeprowadzane są w Polsce zarówno w szpitalach prywatnych, jak i publicznych: we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Krakowie, Wieliszewie i Siedlcach.

