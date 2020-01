Rezydenci po spotkaniu w MZ: Resort nie realizuje kluczowych zapisów porozumienia z 2018 r.

Wzrost nakładów na zdrowie i realizacja porozumienia, które zakończyło protest rezydentów w 2018 r. – to tematy poruszone 17 stycznia podczas spotkania lekarzy rezydentów i kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Dalszy ciąg rozmów - 3 lutego.

Tematem rozmów była realizacja zapisów porozumienia zawartego w lutym 2018 r. po trwającym cztery miesiące proteście. Przewidywało ono m.in. podwyżki dla rezydentów, wzrost nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r. i zobowiązanie do dalszego dialogu z przedstawicielami zawodów medycznych.

Na spotkaniu 17 stycznia resort przedstawił realizację porozumienia w ciągu dwóch lat.

MZ: Pieniędzy na zdrowie jest coraz więcej

„Poinformowaliśmy, że w zakresie zwiększania nakładów na służbę zdrowia, zgodnie z zapisami porozumienia, plany zostały zrealizowane. Wskazaliśmy, że realne nakłady na służbę zdrowia w ub. roku przekroczyły nawet wartość zapisaną w porozumieniu, bo realnie było to 5,25 proc. PKB” – przekazał Wojciech Andrusiewicz.

„Poinformowaliśmy, że nakłady na służbę zdrowia w tym roku rosną do 112 mld zł. (…) Poinformowaliśmy, że biorąc pod uwagę rosnące nakłady zapewne dojdziemy do 6 proc. PKB szybciej niż zostało to wskazane w porozumieniu w roku 2024. Poinformowaliśmy też, że w pełni zrealizowaliśmy porozumienie w zakresie płacowym” – dodał.

Wojciech Andrusiewicz wskazał również, że nakłady na wynagrodzenia dla lekarzy, w tym lekarzy rezydentów wzrosły.

„W półtora roku nakłady na wzrost wynagrodzeń u lekarzy specjalistów to miliard zł. Wzrost nakładów na rezydentury jest prawie dwukrotny na przestrzeni 2017-2019. Za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku osiągnęliśmy jeden miliard 400 mln nakładów na rezydentury” – podał.

„Strony chcą dalej rozmawiać, także w zakresie zmian organizacyjnych w służbie zdrowia, szczególnie w aspekcie jakości. Kolejne rozmowy zaplanowano na 3 lutego” – poinformował.

Rezydenci: Wbrew temu, co twierdzi MZ - wcale nie jest lepiej

Dla młodych lekarzy najważniejsza jest realizacja kluczowych zapisów porozumienia - m.in. poprawa warunków pracy i przede wszystkim szybszy wzrost nakładów.

Ministerstwo Zdrowia nadal ma mylne wyobrażenie o rzeczywistości pacjentów; operuje liczbami, które miałyby udowodnić, że jest lepiej, choć nie jest! Na ile jest to mylne pojęcie? Na ile jest to manipulacja? Takie są główne wnioski i pytania po dzisiejszym spotkaniu w @MZ_GOV_PL. — Rezydenci OZZL (@PR_OZZL) January 17, 2020

Artur Drobniak, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej, biorący udział w spotkaniu jako obserwator z ramienia samorządu lekarskiego podkreślił, że obie strony miały rozbieżne opinie dotyczące interpretacji zapisów porozumienia.

„Strona lekarska twardo stoi przy swoich interpretacjach dotyczących szczególnie nakładów finansowych na ochronę zdrowia ze środków publicznych” – powiedział.

Zaznaczył, że środowisko lekarskie w związku z pogarszającą się sytuacją w służbie zdrowia powraca do postulatu nakładów w wysokości 6,8 proc. PKB (liczonego danego roku) już w 2023 roku.

W czasie spotkania poruszono także kwestie informatyzacji służby zdrowia, która według zapisów porozumienia powinna przebiegać szybciej oraz podniesienia jakości świadczonych usług poprzez dopłaty. „Minister zdrowia wpadł na dobry pomysł – retaryfikację, czyli zwiększenie wyceny za świadczenia najwyższej jakości. W tej chwili wprowadzone są rejestry. Minister mówił o rejestrze zaćmy, protezoplastyk i trzech rejestrach kardiologicznych - to jest to, nad czym resort pracuje i obiecuje, że tego typu rejestrów i sprawozdawczości będzie więcej” – oznajmił.

Według lekarzy resort nie wywiązał się z 6 postulatów spośród 21 zawartych w porozumieniu. Niestety, jak wskazują, to są te kluczowe.

Nieprawidłowa metoda liczenia gwarantowanych nakładów na ochronę zdrowia tylko w 2018 roku uszczupliła pulę środków o prawie 10 miliardów złotych – wskazywał już w marcu zeszłego roku samorząd lekarski.

