Refundacja systemów CGM-RT dla dorosłych diabetyków to przełom w możliwościach kontroli glikemii

Bez dobrej kontroli glikemii nie ma możliwości prawidłowego leczenia chorych na cukrzycę, szczególnie gdy pacjent jest narażony na hipoglikemię, a wraz z trwaniem choroby nie odczuwa epizodów niedocukrzenia. W tym kontekście objęcie refundacją systemów do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) dla dorosłych pacjentów to kolosalny postęp — mówi prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec - kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Fot. Archiwum

Bieżąca kontrola stężenia glukozy

– Systemy CGM-RT wysyłają alerty i ostrzeżenia dźwiękowe, informujące pacjenta, że poziom glukozy przekracza określone progi, np. spada poniżej normy. CGM-RT wskazuje trendy zmian glikemii zarówno w kierunku hiper-, jak i hipoglikemii. Przypomina na 20 minut przed stanem ciężkiej hipoglikemii o konieczności podjęcia adekwatnych działań, czyli spożyciu dodatkowego posiłku lub zmniejszeniu dawki insuliny — wyjaśnia prof. Myśliwiec.

Ponadto system zapewnia dostęp do archiwalnych danych, zapamiętanych w chmurze. - Możliwość ich analizowania pozwala pacjentowi uzyskać wiedzę, jak określony rodzaj i wielkość posiłku, wysiłku fizycznego czy stres wpływają u niego na poziom glikemii. Dodatkowo dzięki aplikacjom pacjent może udostępnić swoje dane lekarzowi i pielęgniarce edukacyjnej, którzy mają możliwość zdalnego monitorowania i leczenia chorego bez jego wizyty osobistej — wskazuje diabetolożka.

To niezwykle ważne, bo — jak podkreśla specjalistka — pacjent z cukrzycą typu 1 musi być bardzo dobrze leczony, tu nie wystarczy poziom średniego wyrównania metabolicznego choroby. Co to oznacza?

– Poziomy glikemii powinny być niemal takie same, jak u osób zdrowych, a ryzyko występowania epizodów hipo- i hiperglikemii ograniczone do minimum. Każde wahania poziomów glikemii w kierunku hipoglikemii czy hiperglikemii powodują bowiem ryzyko rozwoju zarówno ostrych stanów zagrażających życiu pacjenta (hipoglikemii, kwasicy ketonowej), jak i przewlekłych powikłań naczyniowych, nefropatii, retinopatii, neuropatii cukrzycowej czy chorób sercowo-naczyniowych — wymienia ekspertka.

Gdy chory jest nieświadomy stanu niedocukrzenia

Prof. Małgorzata Myśliwiec przypomina, że bez dobrej kontroli glikemii nie ma możliwości prawidłowego leczenia cukrzycy, szczególnie gdy pacjent jest narażony na hipoglikemię, a wraz z trwaniem choroby nie odczuwa epizodów niedocukrzenia. Mówimy wówczas o nieświadomości hipoglikemii.

– Niestety, u pacjentów z długotrwałą cukrzycą wzrasta częstość epizodów nieświadomości hipoglikemii, tzw. hipoglikemii bezobjawowej, której chorzy nie odczuwają. Nie są oni świadomi jej zbliżania się, przez co nie podejmują odpowiednich kroków, aby zapobiec pogłębiającemu się niedocukrzeniu. Problem nieświadomości hipoglikemii dotyczy ok. 20 proc. pacjentów dorosłych z cukrzycą typu 1 — wskazuje profesor.

Jak precyzuje, niedocukrzenie w tej grupie chorych często manifestuje się dopiero wówczas, gdy glikemia obniży się <54 mg/dl. - Jako pierwsze obserwuje się wtedy objawy neuroglikopenii, tj. zaburzenia neurologiczne w postaci osłabienia, zawrotów głowy, problemów z utrzymaniem równowagi, z koncentracją, zaburzeń świadomości, aż do utraty przytomności czy śpiączki, a nawet zgonu pacjenta. Niestety, ryzyko wystąpienia ciężkich epizodów hipoglikemii jest ok. 6-krotnie wyższe u pacjentów z nieświadomością hipoglikemii, a nawracające niedocukrzenia osłabiają odczuwanie kolejnych epizodów — tłumaczy diabetolożka.

Następstwa hipoglikemii pogarszają jakość życia

Powtarzające się epizody ciężkiej hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1 istotnie wpływają na ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, np. zawału mięśnia sercowego, neurologicznych (udaru mózgu) oraz cech otępienia i zaburzeń emocjonalnych.

– Występowanie epizodów hipoglikemii przyczynia się także do zwiększonej częstości wypadków samochodowych, stąd w niektórych krajach wprowadzono dodatkowe obostrzenia w uzyskiwaniu prawa jazdy przez pacjentów z cukrzycą typu 1. Oszacowano, że 2-4 proc. chorych na cukrzycę typu 1 umiera w wyniku epizodu hipoglikemii — dodaje specjalistka. Zaznacza, że częste epizody hipoglikemii w sposób znaczący wpływają na pogorszenie jakości życia pacjentów oraz ich rodzin, pojawiają się depresja i zaburzenia funkcji poznawczych.

– Z kolei lęk przed wystąpieniem hipoglikemii skutkuje utrzymywaniem u pacjentów podwyższonego poziomu cukru w celu uniknięcia niedocukrzenia. To powoduje niedostateczne wyrównanie metaboliczne choroby, a w konsekwencji szybki rozwój późnych powikłań naczyniowych — ostrzega prof. Myśliwiec.

Co istotne dla pacjenta: nieświadomość hipoglikemii wpisywana jest w jego kartę medyczną na zawsze. Profesor uspokaja jednak, że chorzy nie powinni się obawiać w przyszłości takiego wpisu. – Często pacjenci ukrywali ten fakt, obawiając się, że nie uzyskają prawa jazdy. W dobie dostępności do nowoczesnych technologii mogą uzyskać prawo jazdy pod warunkiem stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym. Mogą też uprawiać każdy wymarzony zawód — przekonuje.

Szansa na optymalne wyrównanie metaboliczne

Pacjenci z nieświadomością hipoglikemii, dokonując nielicznych pomiarów glikemii za pomocą glukometrów, nie są w stanie wykryć stanu zagrożenia życia. Nowoczesne systemy monitorowania zaś ostrzegają alarmami przed zbliżającą się hipoglikemią. To pozwala na uzyskanie lepszego wglądu w zmienność glikemii, zmniejsza stres pacjenta i przeświadczenie o uzależnieniu od pomocy innych.

– Cukrzyca leczona za pomocą podaży insuliny penem i monitorowana przy użyciu glukometrów wymagała ciągłej uwagi. Ta choroba była właściwie nieustająco w centrum życia pacjenta/opiekuna małych dzieci, którzy każdego dnia musieli podejmować dziesiątki decyzji terapeutycznych. Nowoczesne technologie w coraz większym stopniu „podejmują decyzje” za pacjenta, autonomicznie reagują na sytuację, uwalniają go od konieczności ciągłego koncentrowania się na chorobie — podkreśla prof. Myśliwiec.

Wskazuje, że obecnie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem technologicznym, uznanym za przełom w leczeniu cukrzycy, jest system hybrydowej pętli zamkniętej.

– To rozwiązanie pozwala na optymalizację wyrównania metabolicznego cukrzycy bez większego udziału pacjenta. Dzięki systemom pętli zamkniętej pacjent jest w stanie osiągnąć zalecany wskaźnik TIR (ang. Time in Range — czas przebywania w glikemii docelowej) powyżej 70 proc., a nawet powyżej 90 proc. bez obniżenia jakości życia — tłumaczy prof. Małgorzata Myśliwiec.

Zwiększone bezpieczeństwo chorego, mniejszy stres rodziny

Ekspertka zwraca uwagę na inną istotną korzyść stosowania tych technologii. To możliwość zdalnego udostępniania danych pacjenta innym osobom, np. lekarzowi, rodzinie, opiekunom — za pośrednictwem aplikacji. Dzięki temu m.in. rodzice mogą monitorować poziom glikemii dziecka, które przebywa np. w szkole.

– Jeśli do tego dodamy zintegrowane pompy, dawkujące insulinę na podstawie tych pomiarów, znacznie rośnie bezpieczeństwo chorego i zmniejsza się stres jego rodziny. W wielu przypadkach dzięki temu rodzice mogli wrócić do pracy, nadal mając poczucie kontroli nad stanem zdrowia swojego dziecka — zauważa specjalistka.

Wielowymiarowe korzyści z systemu CGM-RT

Wdrożenie do praktyki diabetologicznej ciągłego monitorowania glikemii umożliwiło stworzenie i wprowadzenie nowych parametrów oceniających poziom wyrównania glikemii u poszczególnych pacjentów. Stają się one standardem nowoczesnej kontroli cukrzycy i służą do modyfikacji prowadzenia terapii.

– Posługujemy się już wspomnianymi wcześniej następującymi pomiarami czasu, jaki spędza pacjent z cukrzycą w docelowym zakresie glikemii (ang. Time in Range, TIR), poniżej tego zakresu (ang. Time Below Range, TBR) lub powyżej tego zakresu (ang. Above Range, TAR). Aktualne rekomendacje kliniczne międzynarodowych towarzystw, także Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zalecają, aby pacjent minimum 70 proc. czasu pozostawał w zakresie docelowym stężenia glikemii od 70 do 180 mg/dl — uściśla ekspertka.

Podsumowując, prof. Myśliwiec wskazuje, że „systemy ciągłego monitorowania glikemii stały się narzędziem nie tylko kontrolującym glikemię i efekty leczenia, ale także edukacyjnym, oceniającym poziom wyrównania metabolicznego cukrzycy, a zintegrowane z osobistą pompą insulinową — również terapeutycznym”.

WARTO WIEDZIEĆ Dla kogo refundacja Z refundacji systemu CGM-RT mogą korzystać pacjenci: – do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 i typu 3, leczeni za pomocą pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów przepowiadających hipoglikemię, z wyłączeniem hipoglikemii poalkoholowej); – pacjenci powyżej 26. roku życia z cukrzycą typu 1 i typu 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii. Przewidziane poszerzenie dostępu – Obecnie jest nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniający dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, który przewiduje zmiany od 1 stycznia 2024 roku, w tym dotyczące rozszerzenia refundacji systemów CGM-RT — uzupełnia informacje prof. Myśliwiec.

Według ekspertki, należy się spodziewać, że w niedługim czasie systemy ciągłego monitorowania glikemii staną się standardem w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy.

– W populacji pediatrycznej praktycznie są już one standardem, dzięki wprowadzeniu refundacji pierwszych systemów u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 już w 2018 r. Od czasu rozszerzenia refundacji tych systemów u pacjentów powyżej 18. r.ż. coraz częściej spotykam (np. na mieście, na plaży) osoby z założonymi sensorami. Gdy widzę normalne zachowanie tych osób, czuję satysfakcję, że warto było podjąć ogromną pracę wspólnie z całym środowiskiem diabetologów pediatrycznych i internistycznych w kierunku rozszerzenia refundacji nowoczesnych systemów monitorowania glikemii o kolejne grupy pacjentów — podsumowuje prof. Myśliwiec.

