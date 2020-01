Refundacja immunochemioterapii w NDRP pilnie oczekiwana

O zasadach kwalifikacji chorych do programu lekowego oraz dostępności do innowacyjnych terapii w niedrobnokomórkowym raku płuca rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Pawłem Krawczykiem.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) jest zróżnicowaną morfologicznie grupą nowotworów. Jeszcze do niedawna określenie podtypu NDRP nie miało znaczenia w kwalifikacji do odpowiedniego leczenia. Jak bardzo rozwój biologii molekularnej oraz wprowadzenie immunoterapii zmieniły sposób postępowania z chorymi na raka płuca?

Zobacz więcej Prof. dr. hab. n. med. Paweł Krawczyk, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej i laboratoryjnej immunologii medycznej

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w tym przypadku możemy mówić nawet o rewolucji, a na pewno o olbrzymim postępie. Do niedawna wyróżniane były przede wszystkim dwa typy tej choroby: rak drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy. Rak niedrobnokomórkowy we wcześniejszych stadiach zaawansowania mógł być leczony operacyjnie lub chmioradioterapią. W przypadku zaawansowanego procesu chorobowego orężem była chemioterapia. Rak drobnokomórkowy od początku był procesem zaawansowanym i zabieg operacyjny nie był najczęściej możliwy. Dziś już wiemy, że NDRP, występujący u ok. 80 proc. chorych, ma szereg podtypów patomorfologicznych. Dwa główne to rak gruczołowy i rak płaskonabłonkowy. Znacznie rzadszy jest rak wielkokomórkowy, który może być zdiagnozowany tylko wtedy, gdy mamy duży materiał z zabiegu chirurgicznego. W każdym z tych typów NDRP występują inne nieprawidłowości genetyczne. Ta wiedza oraz wprowadzenie nowych grup leków, umożliwiających leczenie personalizowane, sprawiły, że coraz częściej możemy mówić o raku płuca jako chorobie przewlekłej.

Odkrycia ostatnich lat zmieniły podejście do diagnostyki. Jakie znaczenie ma np. badanie ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych w przypadku kwalifikacji do leczenia chorych na NDRP?

U chorych na NDRP w stadium zaawansowanym, kluczowym badaniem przy kwalifikacji do immunoterapii jest ocena ekspresji receptora PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych. Gdy receptor ten występuje na więcej niż 50 proc. tych komórek, to u chorego możemy — przy spełnieniu wszystkich norm klinicznych — zastosować immunoterapię. Pierwsza linia leczenia jest wtedy oparta na pembrolizumabie. W Polsce jest to terapia refundowana, dostępna w ramach programu lekowego.

Mówi się o potrzebie certyfikacji laboratoriów wykonujących badanie ekspresji PD-L1. Dlaczego to tak ważne?

W programie lekowym B6 jest zapisane, że laboratoria genetyczne, w których diagnozowane są czynniki predykcyjne (mutacje w genie EGFR, rearanżacja genu ALK i ROS1) w ramach kwalifikacji do leczenia ukierunkowane molekularnie, muszą być certyfikowane (certyfikat zewnętrznej kontroli jakości). Ale w kwalifikacji do leczenia stosuje się nie tylko badania genetyczne. Badanie rearanżacji genu ALK można robić na dwóch poziomach: oznaczając ekspresję białka ALK metodą immunohistochemiczną albo rearanżację genu ALK techniką FISH lub nawet sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Natomiast w przypadku badania ekspresji PD-L1, wykonywanego też metodą immunohistochemiczną, zapis o konieczności posiadania certyfikatu zewnętrznej kontroli jakości został wycofany. W związku z tym laboratoria mogą różnie do tego podchodzić. Nie jest to wprawdzie skomplikowane badanie i większość laboratoriów podchodzi do tego profesjonalnie, jednak powinniśmy tak ujednolić zapisy, aby wszystkie badania, kwalifikujące do programu lekowego, były wykonywane w certyfikowanych laboratoriach.

Na świecie kwestia kontroli jakości w takich miejscach jest niezwykle ważna. Od laboratorium wymagane są m.in. doświadczony personel, odpowiednia aparatura, odczynniki. My mamy w programie lekowym wpisany tylko jeden warunek odnoszący się do jakości i w dodatku nie do wszystkich badań. Wydaje się, że regulacja w tym zakresie nie powinna znajdować się w programie lekowym, ale w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia dotyczącym jakości pracy w laboratoriach wykonujących badania genetyczne.

Jaka jest dostępność polskich pacjentów do innowacyjnych leków, a także do rekomendowanych przez towarzystwa naukowe schematów leczenia w porównaniu z innymi krajami Europy?

W porównaniu do Europy znów jesteśmy trochę z tyłu. Jeśli chodzi o immunoterapię, to nie jest źle. Wszyscy chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca mają w pierwszej linii terapii refundowany pembrolizumab, a w drugiej — atezolizumab, natomiast chorzy na raka płaskonabłonkowego także niwolumab. Jednak nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Na pewno jest potrzeba refundacja niwolumabu w drugiej linii leczenia dla chorych na raka niepłaskonabłonkowego.

Jednak chyba najbardziej palącym obecnie problemem jest refundacja chemioterapii w połączeniu z immunoterapią, w tym przypadku pembrolizumabem. Taki wniosek jest złożony w Ministerstwie Zdrowia — zarówno lekarze, jak i pacjenci czekają na decyzję w tej sprawie. Wymienione połączenie jest dedykowane chorym, którzy nie mają wysokiej ekspresji PD- L1. Dzięki pozytywnej decyzji resortu zdrowia chorzy zyskaliby w pierwszej linii leczenie chemioterapią w połączeniu z pembrolizumabem. Oczywiście, pacjenci z wysoką ekspresją PD-L1 nadal byliby leczeni pembolizumabem w monoterapii.

O kim mowa

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk jest lekarzem i diagnostą, specjalistą laboratoryjnej genetyki medycznej i laboratoryjnej immunologii medycznej, kierownikiem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.