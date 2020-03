Rdzeniowy zanik mięśni przestał być wyrokiem

W Polsce każdego roku rodzi się około 50 osób z mutacją genu SMN1, odpowiedzialną za rozwój rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Od stycznia 2019 roku działa program lekowy, dzięki któremu polscy pacjenci mają dostęp do nusinersenu — pierwszego leku zatrzymującego, a nawet odwracającego postęp choroby. Obecnie zakwalifikowanych do leczenia jest ponad 60 proc. chorych, a efekty terapii w wielu przypadkach przynoszą spektakularne efekty.

Dostępność leku w Polsce wyzwoliła w nas moc

Dorota Raczek, mama Emilki chorującej na SMA3:

Kiedy pojawiły się pierwsze symptomy choroby u córki?

Emilka urodziła się w planowanym terminie, po ciąży, która przebiegała bez powikłań. Dostała 10 punktów w skali Apgar. Początkowo rozwijała się bardzo dobrze, zaczęła chodzić dość wcześnie, bo już w wieku 10 miesięcy. Pierwszym sygnałem, że coś może być nie tak, były problemy z wchodzeniem po schodach, ale to jeszcze nie wzbudziło naszego niepokoju. W wieku 18 miesięcy Emilka zaczęła się jednak przewracać, przestała kucać, nie robiła postępów w chodzeniu. Wtedy zaczęliśmy szukać pomocy. Zanim trafiliśmy do neurologa, który rozpoznał chorobę, wielu innych specjalistów zapewniało nas, że wszystko to jest zupełnie naturalne, przynajmniej do 3. roku życia. Diagnozę otrzymaliśmy, gdy córka miała 2 lata. Z jednej strony poczuliśmy ulgę, że udało się odkryć przyczynę coraz bardziej widocznych zaburzeń rozwojowych, a z drugiej — przerażenie i całkowitą bezsilność.

Był to rok 2009, gdy nie istniały jeszcze praktycznie żadne możliwości leczenia SMA.

Jedynym sposobem na powstrzymanie szybkiego postępu choroby była rehabilitacja. Zaczęliśmy ciężką pracę. Emilka ćwiczyła 3-4 razy w tygodniu. Dodatkowo chodziła na basen. Mimo braku farmakoterapii, intensywna rehabilitacja (m.in. metodą Bobatha) przynosiła efekty. Córka zaczęła sprawniej chodzić, była bardziej stabilna, przestała się przewracać. Po kilku latach zaczęły pojawiać się informacje o przełomowym leku na SMA. W końcu nusinersen pojawił się w Europie, początkowo w ramach badań klinicznych, a później tzw. wczesnego dostępu, ale kwalifikowane były do nich dzieci z najcięższymi postaciami SMA. Wiedzieliśmy jednak, że w wieku 11-13 lat Emilka zacznie dojrzewać i czeka ją tzw. skok wzrostowy. Jest to okres, w którym większość dziewczynek z SMA3 przestaje chodzić. Bardzo nam zależało, żeby do tego czasu córka dostała lek.

I udało się. Jak przebiegało włączenie do programu lekowego w Polsce i jakie efekty przyniosła terapia?

Emilka przeszła kwalifikacje w czerwcu, a w sierpniu otrzymała pierwszą dawkę leku. Obecnie jest już po piątym wlewie. Po trzech pierwszych dawkach nie widzieliśmy żadnych efektów, ale już po kolejnej Emilka sama zauważyła u siebie zmianę w sposobie siedzenia. Fizjoterapeuci zwrócili z kolei uwagę na to, że córka jest silniejsza i robi postępy w chodzeniu. Zresztą Emilka do dzisiaj samodzielnie porusza się po domu i po szkole, nie korzysta z wózka. Na dalsze wyprawy ma skuter inwalidzki. Mimo że nastąpił u niej spodziewany skok wzrostu, to zachowała wszystkie funkcje motoryczne.

Myślę, że dostępność do leku w Polsce wyzwoliła w nas moc. Możliwość terapii jest dodatkowym impulsem i motywacją do działania. Zarówno my, jak i Emilka z jeszcze większym zapałem podchodzimy do rehabilitacji, bardziej optymistycznie patrzymy w przyszłość. Mamy już pewność, że chorobę uda się zatrzymać, a może nawet cofnąć pewne jej skutki. Pomaga w tym też na pewno charakter Emilki — jest bardzo odważna i niezależna, nie boi się wyzwań, a my staramy się jej w żaden sposób nie ograniczać. Już raz skoczyła ze spadochronem w ramach akcji „O skok od leku” i planuje kolejne. Zimą zawsze jeździła ze mną na nartach. Teraz przerzuciła się na snowboard, na którym jeździ z tatą. Od wczesnego dzieciństwa uczestniczy też w zajęciach plastycznych. Początkowo chodziło o to, żeby ćwiczyć tzw. motorykę małą, czyli sprawność rączki. Z czasem okazało się, że córka ma talent i ćwiczenia te przerodziły się w pasję. Dzisiaj zdobywa wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Drobne gesty wydają się prawdziwym cudem

Karolina Kaczyńska, mama Natalki chorującej na SMA1:

Kiedy u Natalki pojawiły się pierwsze niepokojące objawy, zwiastujące chorobę?

Ciąża i poród przebiegły bez komplikacji. Jeszcze w życiu płodowym córka była bardzo ruchliwym dzieckiem. Przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu rozwijała się prawidłowo. O czasie zaczęła podnosić główkę, leżąc na brzuchu. Jednak z czasem ta umiejętność zaczęła u niej zanikać, później przestała poruszać nóżkami. Podczas wizyty szczepiennej zgłosiliśmy to pediatrze, który od razu zauważył, że córka jest bardzo wiotka i skierował nas do neurologa. Jeszcze przed postawieniem rozpoznania, rozpoczęliśmy rehabilitację. Diagnoza pojawiła się, kiedy Natalka miała 6 miesięcy. Był koniec roku 2015.

Nie istniał jeszcze lek na SMA…

I to chyba było w tym wszystkim najgorsze. Lekarze rozkładali ręce, zalecali dalszą rehabilitację, ale też nie pozostawiali złudzeń co do przebiegu choroby… Byliśmy całkowicie załamani i przygotowywaliśmy się na najgorsze. W kolejnych miesiącach zaczęły pojawiać się jednak pierwsze doniesienia o nusinersenie. W grudniu 2016 r., rok po postawieniu diagnozy, udało nam się dostać do programu wczesnego dostępu. Był on początkowo prowadzony w zagranicznych ośrodkach, w których wcześniej odbywały się badania kliniczne. W styczniu 2017 r. Natalka otrzymała pierwszą dawkę leku, a potem cztery kolejne we Francji, później trzy w Belgii. W 2018 r., m.in. dzięki staraniom Fundacji SMA, udało się uruchomić w Polsce najpierw rozszerzony dostęp humanitarny do nusinersenu, a później stał się on refundowany, więc terapię kontynuujemy już w kraju.

Jak leczenie wpłynęło na rozwój córki?

Natalka choruje na ostrą postać SMA, więc bez wsparcia farmakologicznego i ortotycznego nie byłaby w stanie nawet samodzielnie siedzieć. Od początku terapii — mimo że wiązaliśmy z nią nadzieje — staraliśmy się nie mieć wielkich oczekiwań. Już po pierwszej dawce wydawało nam się jednak, że Natalka ma więcej energii, po drugiej — zaczęła się obracać podczas kąpieli. Później z każdym kolejnym podaniem leku widzieliśmy drobne zmiany. Nie były one spektakularne, ale dla nas bardzo ważne.

Dzisiaj, po ponad 3 latach leczenia, wiemy już na pewno, że lek zatrzymał chorobę. Natalka nie słabnie, jest stabilna, posadzona — jest w stanie utrzymać się w tej pozycji bez żadnej pomocy. Na co dzień jest wspomagana gorsetem i samodzielnie porusza się na aktywnym wózku inwalidzkim. Zauważyliśmy, że pokonuje coraz bardziej wymagające progi. Kiedyś, żeby przytulić córkę, musiałam zarzucić sobie jej bezwładne rączki na ramiona, a teraz umie mnie mocno ścisnąć. Te drobne gesty, które u zdrowych dzieci są czasem nawet niedostrzegane, dla rodziców dzieci z SMA są prawdziwym cudem.

Czuję się wydolniejszy i silniejszy fizycznie

Michał Woroch, podróżnik i fotograf chorujący na SMA3:

Kiedy dowiedział się pan, że choruje na SMA3?

W szóstej klasie szkoły podstawowej. Już wcześniej byłem słabszy od swoich rówieśników. Z czasem dołączały się kolejne objawy, np. zacząłem dostawiać nogę na stopniach podczas wchodzenia po schodach. Na pierwszym roku studiów mogłem jeszcze chodzić, ale coraz częściej się przewracałem, wiec za namową rehabilitantów zacząłem jeździć na wózku. Odmieniło to moje życie na lepsze: stałem się bardziej mobilny, mogłem przestać uważać pod nogi, a zacząć rozglądać się wokół, patrzeć na ludzi.

Niestety, w czasie, gdy ujawniła się u mnie choroba, nie było żadnych możliwości leczenia poza rehabilitacją. W dodatku w moim przypadku ona nie pomagała, a wręcz przynosiła odwrotne skutki. Pewnie dlatego, że początkowo strasznie się zawziąłem i starałem się ćwiczyć bardzo dużo, by zatrzymać postęp choroby. To jednak jeszcze bardziej osłabiało mój organizm.



W ubiegłym roku został pan zakwalifikowany do leczenia nusinersenem w ramach programu lekowego. Czy dostrzega pan już jakieś efekty?

W listopadzie otrzymałem pierwszą dawkę leku. Teraz jestem już po czwartym wlewie. Dotychczas najważniejszym efektem terapii jest dla mnie to, że bardziej optymistycznie patrzę w przyszłość. Poza tym czuję się wydolniejszy i silniejszy fizycznie. Zauważają to też osoby z mojego otoczenia. Jednocześnie wiem, że wciąż jestem na początku leczenia, więc na jego efekty muszę jeszcze poczekać.



Mimo choroby jest pan niezwykle aktywną osobą.

Wiele lat temu zacząłem podróżować. Początkowo traktowałem to jako ucieczkę od myślenia o chorobie, użalania się nad sobą. To, co przeżywałem podczas podróży, było o wiele trudniejsze i bardziej wyczerpujące, niż to, z czym musiałem mierzyć się na co dzień, więc kiedy wracałem, wszystko wydawało mi się prostsze.

Z czasem te „ucieczki” przerodziły się w prawdziwą pasję, a pasja stała się pracą.

Możliwość terapii wywróciła moje życie do góry nogami. Zanim pojawił się lek, to mówiłem sobie, że zrobię coś teraz, bo potem już być może nie będę mógł. Teraz już nie czuję tego ograniczenia. Planuję pewne rzeczy, wplatając w to leczenie i rehabilitację. Pod koniec roku, wspólnie z Bartoszem Mrozkiem, który jest po urazie kręgosłupa i też jeździ na wózku, chcemy pokonać szlak trekkingowy Annapurna Circuit w Himalajach na specjalnie zaprojektowanych do tego celu łazikach elektrycznych. Wyprawa będzie trwała miesiąc. Wrócę akurat na podanie kolejnej dawki leku.

Postępy są niesamowite

Iga Grzybowska, mama Tereski i Józia:

Gdy byłam w ciąży z Tereską, dowiedzieliśmy się, że nasz starszy o trzy lata syn Józio choruje na SMA3. Było już za późno na badania prenatalne, ale tuż po urodzeniu córki zrobiliśmy testy genetyczne. Potwierdziły one, że Tereska ma wadliwy gen i może zachorować na rdzeniowy zanik mięśni. W Polsce nie było jeszcze wówczas dostępu do nusinersenu, ale udało nam się skontaktować z prof. Enrico Bertinim, neurologiem ze Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus w Rzymie, który prowadził badanie kliniczne z udziałem 25 niemowląt w przedobjawowej fazie choroby. Tam Tereska dostała pierwszą dawkę leku. Miała wówczas miesiąc i od tamtej pory jest leczona. W styczniu 2019 r., po wprowadzeniu programu lekowego w Polsce, mogliśmy już kontynuować terapię w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Na początku lutego córka skończyła trzy lata i nie ma żadnych, nawet najmniejszych objawów choroby. Ma prawidłową siłę i napięcie mięśniowe, nie występują u niej żadne przykurcze, nie potrzebuje rehabilitacji ani wsparcia ortopedycznego. Osiągnęła wszystkie kamienie milowe rozwoju (tj. siedzenie, raczkowanie, stanie i chodzenie) we właściwym czasie. Obecnie przed każdym podaniem leku Tereska ma wykonywane odpowiednie testy, przeszła m.in. badanie w skali Hammersmith, pozwalające oszacować stan funkcjonalny chorego oraz skuteczność leczenia. Nic nie wskazuje na jakiekolwiek odchylenia od normy. Natomiast Józio, który do roku rozwijał się prawidłowo, a później zaczął stopniowo tracić nabyte umiejętności, dostał pierwszą dawkę leku w wieku trzech lat. Obecnie na co dzień jeździ na wózku, ale też uczy się ponownie chodzić w ortezach, potrafi już stać samodzielnie przy meblach. Postępy, jakie robi dzięki leczeniu są niesamowite! Myślę, że zmienia ono historię pacjentów z SMA. Dzisiaj diagnoza nie jest już wyrokiem.

WARTO WIEDZIEĆ: Typy rdzeniowego zaniku mięśni

SMA charakteryzuje się dużą zmiennością w obrazie klinicznym oraz różnicami w czasie pojawienia się pierwszych objawów. Na tej podstawie wyróżnia się 5 postaci choroby:

SMA0 — rozpoczyna się już w życiu wewnątrzmacicznym. Jest to najostrzejsza, letalna postać choroby.

SMA1 (nazywana postacią ostrą) — rozwija się u ok. 60 proc. chorych. Ma początek przed ukończeniem 6. miesiąca życia. Chorzy bez wsparcia farmakologicznego nie są w stanie samodzielnie siedzieć i nie dożywają zwykle 2. roku życia.

SMA2 — ujawnia się między 6. a 18. miesiącem życia. Pacjenci w najlepszym wypadku są w stanie samodzielnie siedzieć, przynajmniej przez pewien czas.

SMA3 — rozpoczyna się powyżej 18. miesiąca życia, a chorzy są w stanie samodzielnie stać i chodzić, jednak umiejętności te zanikają stopniowo wraz z postępem choroby.

SMA4 — dotyczy osób dorosłych, które do 30.-40. roku życia zachowują pełną sprawność ruchową. Przebiega najmniej gwałtownie, najczęściej wiąże się z upośledzeniem chodu, a okres przeżycia chorych nie odbiega znacząco od populacji ogólnej.