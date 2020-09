Ratownicy medyczni odwieszają protest

Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych poinformował ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odwieszeniu i zintensyfikowaniu akcji protestacyjnej.

W liście wystosowanym do nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych poinformował o odwieszeniu protestu. Przyczyną tej decyzji, jak wskazał w piśmie, jest niezadowolenie środowiska z powodu braku realizacji zapisów porozumienia zawartego pomiędzy resortem a ratownikami medycznymi 9 października 2019 r.

Obietnice jakich działań udało się wówczas uzyskać ratownikom?

Niezależnie od formy zatrudnienia od stycznia 2020 roku o 400 zł brutto miało wzrosnąć miesięczne wynagrodzenie dla ratownika medycznego wykonującego zawód w zespole ratownictwa medycznego oraz w lecznictwie szpitalnym.

"Podwyżka miała objąć również dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarki systemu zatrudnione w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy. Nie oznacza to jednak końca rozmów o warunkach płacowych – resort zobowiązał się, że najpóźniej do grudnia 2019 r. odbędą się negocjacje w sprawie zrównania poziomu dodatków, które przysługują pielęgniarkom i ratownikom. W ramach działań Rady Dialogu Społecznego przedstawiciele ratowników i MZ podejmą ponadto prace nad zmianą współczynników określonych w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych tak, by w efekcie w większym stopniu odzwierciedlały wykształcenie i kompetencje. Poza podwyżką wynagrodzeń ratownicy medyczni uzyskali zapewnienie o zmianie w przepisach, które dadzą im uprawnienie do sześciodniowego płatnego urlopu szkoleniowego" - informował "Puls Medycyny".

"Resort zobowiązał się do wprowadzenia podwyżki wynagrodzenia o 400 zł brutto od stycznia 2019 r., nie wszędzie jednak prawidłowo wypłacano ratownikom dodatki. Mimo tej poprawy, nadal w porównaniu do innych zawodów medycznych, zarabiamy niewiele. Ponadto ratowników dyskryminuje pod względem płacowym ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Innym, niezrealizowanym dotychczas postulatem jest sfinalizowanie prac legislacyjnych nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych" - mówił w ostatniej rozmowie z PM Piotr Dymon, poproszony o komentarz do wyboru nowego ministra zdrowia.

