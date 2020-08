Rak nerki - nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało zalecenia dla onkologów i urologów dotyczące leczenia raka nerkowokomórkowego. To pierwsze w Polsce rekomendacje dotyczące postępowania z pacjentami z tym typem nowotworu.

"Zalecenia oznaczają zdecydowany postęp w zakresie krajowych rekomendacji dotyczących leczenia raka nerkowokomórkowego. (…) Powstały analogicznie do zaleceń największych towarzystw naukowych na świecie ‒ amerykańskich i europejskich towarzystw urologicznych i onkologicznych" – mówi współautor publikacji prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, onkolog, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Przełom terapeutyczny

Do niedawna możliwości leczenia chorych na raka nerkowokomórkowego były niewielkie, a średni czas przeżycia nie przekraczał roku. Przełom nastąpił wraz z pojawieniem się leków ukierunkowanych molekularnie, czyli tzw. terapii celowanych, które hamują wzrost komórek nowotworowych i zapobiegają tworzeniu się naczyń krwionośnych dostarczających nowotworowi substancje odżywcze. Obecnie standardem leczenia w zaawansowanym raku nerki są różne rodzaje terapii celowanych lub immunoterapia – ich stosowanie rekomendują również polskie wytyczne.

Nie do końca jasne czynniki ryzyka

Rak nerki to dziś trzeci, co do częstotliwości występowania nowotwór urologiczny i ósmy spośród najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. W Polsce co roku rozpoznaje się go u około 4,5 tys. osób. Czynniki ryzyka rozwoju tego nowotworu nadal nie są do końca poznane. Eksperci najczęściej wymieniają otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, a także niektóre używki, jak np. palenie wyrobów tytoniowych. Wśród czynników wywołujących raka nerki wymienia się również predyspozycje genetyczne oraz ekspozycję na niektóre substancje toksyczne, takie jak azbest, benzen i kadm.

Pierwsze objawy mogą być niespecyficzne

Jednym z największych problemów w leczeniu raka nerkowokomórkowego pozostaje wciąż zbyt późna diagnostyka. Większość nowotworów nerki jest wykrywanych przypadkowo podczas badania obrazowego RTG lub USG, zaleconego w związku z innym problemem zdrowotnym. Wczesną diagnostykę utrudnia fakt, że nowotwór przez długi czas nie daje objawów lub są one niespecyficzne (np. zakażenie dróg moczowych czy bóle mięśniowe). W przypadku 25–30 proc. pacjentów rak nerki rozpoznawany jest już w stadium zaawansowanym, gdy doszło do przerzutów.

„Wczesne wykrycie choroby może zwiększyć szansę skutecznego leczenia i uzyskania długotrwałych rezultatów. Wraz z rozwojem nowych opcji terapeutycznych rak nerki może stać się chorobą przewlekłą, pod warunkiem jednak, że jest leczony prawidłowo i nowocześnie” - twierdzą specjaliści.

Zalecenia zostały opublikowane 15 lipca w czasopiśmie „Onkologia w Praktyce Klinicznej”.

