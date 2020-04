Rak gruczołu krokowego jest dziś takim samym tabu, jak dawniej rak piersi [WIDEORELACJA]

W statystykach rak gruczołu krokowego wyprzedził raka płuca i jest dziś najczęściej diagnozowanym nowotworem w męskiej populacji. Każdego roku to rozpoznanie słyszy ok. 16 tys. pacjentów. W jaki sposób medycyna może im pomóc? Co jest kluczowym czynnikiem, mającym wpływ na rokowanie? Czy wachlarz opcji terapeutycznych, umożliwiający indywidualizację leczenia, jest wystarczająco szeroki? Redakcja "Pulsu Medycyny" zaprosiła do dyskusji ekspertów z obszaru onkologii, którzy wspólnie postarali się znaleźć odpowiedź na te pytania.

Zaproszenie do debaty „Rak prostaty - aktualne wyzwania. Perspektywa onkologiczna, urologiczna, pacjencka” przyjęli:

lek. Artur Drobniak, Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

lek. Anna Katarzyna Czech, Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

Anna Kupiecka, prezes Fundacji „OnkoCafe - Razem Lepiej”.

W warunkach pandemii COVID-19 przeorganizowaniu uległo wiele aspektów systemu ochrony zdrowia. Przede wszystkim nastąpiły duże zmiany w udzielaniu świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia. Pacjenci onkologiczni, którzy ze względu na często obniżoną odporność są obarczeni zwiększonym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 i ostrzejszym przebiegiem COVID-19, odczuli poważne zaniepokojenie możliwością kontynuowania terapii i zachowania jej ciągłości. Dla pacjentów onkologicznych czas jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym progresji choroby. Wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego oznacza dla pacjenta i lekarzy możliwość wykorzystania szerszego wachlarza opcji terapeutycznych. Onkolodzy mogą wówczas w planowaniu terapii uwzględnić również poziom aktywności społecznej i zawodowej pacjenta, co dla tego ostatniego nie jest bez znaczenia. Zaproszeni do debaty eksperci, poza koniecznością wczesnej diagnostyki i zapewnienia ciągłości leczenia, dyskutowali m.in. o wciąż wysokim w Polsce odsetku późno postawionych rozpoznań, niskiej społecznej świadomości i inwestycjach w onkologię. W ich ocenie powinny one być tak zaplanowane, by umożliwiły specjalistom leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz wskazaniami międzynarodowych towarzystw naukowych – z wykorzystaniem leków już zarejestrowanych, ale wciąż nieobjętych w Polsce refundacją. Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z debaty.