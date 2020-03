Radosław Sierpiński: Chcemy, by szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 trafiła do polskich pacjentów jak najszybciej

W tym szczególnym wypadku, jakim jest pandemia COVID-19 ABM zaangażuje się w prace naukowe nad szczepionką przeciw koronawirusowi, do czego zobowiązał nas minister zdrowia Łukasz Szumowski - powiedział Pulsowi Medycyny dr n. med. Radosław Sierpiński, pełniący obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych.

W związku z bardzo szybkim wzrostem zakażeń na świecie trwają intensywne prace nad poznaniem biologii koronawirusa SARS-CoV-2 i nad stworzeniem szczepionki, w które planuje zaangażować się polska Agencja Badań Medycznych. Jaki budżet zostanie przeznaczony na projekt własny ABM w tym obszarze? Z kim nawiązano współpracę? Poprosiliśmy dr. Radosława Sierpińskiego o komentarz.

Dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych

Radosław Sierpiński, pełniący obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych:

W obliczu coraz większego zagrożenia epidemiologicznego musimy natychmiast reagować. Agencja Badań Medycznych jest tą instytucją systemu ochrony zdrowia, która powinna w zakresie badań naukowych zintensyfikować działania, które pozwolą dostarczyć pacjentom najnowocześniejsze szczepionki i terapie. W tym szczególnym wypadku, jakim jest pandemia COVID-19 ABM zaangażuje się w prace naukowe nad szczepionką przeciw koronawirusowi, do czego zobowiązał nas minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podjęliśmy decyzję, którą zaakceptowała Rada Agencji Badań Medycznych, o alokowaniu kwoty 5 mln zł na zainicjowanie opracowania szczepionki przeciw koronawirusowi. Naszym głównym celem jest umożliwienie polskim naukowcom wzięcie udziału w trwających, międzynarodowych pracach badawczych – naukowcy z USA, Chin i Izraela już intensywnie pracują nad szczepionką. Chodzi nie tylko o wzrost prestiżu krajowych badaczy, ale przede wszystkim o to, by w przypadku opracowania szczepionki, mogła ona jak najszybciej trafić także do polskich pacjentów. Cały czas przyglądamy się również obiecującym pracom nad lekami dla chorych na COVID-19 i rozważamy uruchomienie badań klinicznych również w tym zakresie.

Przyznaję, że początkowa kwota 5 mln zł nie jest zbyt wysoka, ale w mojej opinii świadczy to o roztropnym wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć jak potoczą się prowadzone aktualnie międzynarodowe badania, więc wszelkie decyzje o charakterze finansowym powinniśmy podejmować z dużą ostrożnością. Liczymy się jednak z tym, że wraz z dynamicznym postępem prac, będziemy musieli zwiększyć pulę środków nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. W takiej sytuacji dodatkowe pieniądze na ten cel zostaną przekierowane z innych projektów realizowanych w ramach budżetu Agencji Badań Medycznych. Minister zdrowia zadeklarował, że ABM może liczyć na wsparcie finansowe w tym zakresie.

Projekt realizowany przez ABM przeznaczony jest dla krajowych ośrodków badawczych o największym potencjale naukowym. Zdecydowaliśmy o odstąpieniu od formy konkursu, co pozwoli na skrócenie czasu wyłonienia placówek naukowych i badaczy, którzy będą mogli skorzystać z dofinansowania. Szczegóły dotyczące współpracy Agencji z polskimi ośrodkami powinny być znane już w tym tygodniu.

Udało się nam także pozyskać do współpracy partnerów zagranicznych. Ze strony amerykańskiej nawiązaliśmy kontakt z National Institutes of Health (NIH) i dr Anthony’m Fauci, dyrektorem Instytutu Chorób Zakaźnych w Waszyngtonie, który koordynuje działania przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Ponadto, prowadzimy rozmowy – do momentu podpisania umowy bilateralnej poufne – z niemieckimi uczelniami medycznymi, z którymi liczmy na współpracę w opracowaniu terapii na COVID-19. W planach mamy także spotkanie z ambasadorem Chin, gdzie toczą się już bardzo zaawansowane prace nad szczepionką. Zakładamy, że w efekcie podjętych działań część z prowadzonych badań mogłaby odbywać się na terytorium Polski.

Pozostałe konkursy planowane przez Agencję Badań Medycznych odbywają się zgodnie z planem, nie przewidujemy żadnych zmian w regułach ich finansowania – być może jedynie ich wyniki zostaną ogłoszone nieco później. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w pierwszym kwartale 2020 r. zostanie ogłoszony konkurs na wsparcie terapii CAR-T.

