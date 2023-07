PZPPF: szerszy dostęp do leków biologicznych jest ważniejszy niż refundacja OTC

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje umożliwienie pacjentom leczonym biologiczne podawanie leków w warunkach ambulatoryjnych, a następnie - w ramach kontynuacji leczenia - w domu. Dotychczas leki biologiczne były podawane wyłącznie w warunkach szpitalnych. Rekomendację tę skomentowali Krajowi Producenci Leków.

W Polsce nadal jest problem z dostępem do leków biologicznych. FOT. Pixabay

W Polsce dostęp do terapii lekami biologicznymi wciąż jest dużo gorszy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Zdaniem Grzegorza Rychwalskiego, wiceprezesa Krajowych Producentów Leków, tę potrzebę w zakresie farmakoterapii należałoby zaspokoić. W jego ocenie poprawa dostępu do leczenia biologicznego to potrzeba pilniejsza niż wychodzenie z propozycją refundacji leków OTC.

Konieczne zmiany organizacyjne

Jak podaje w swoim komunikacie PZPPF, dzięki konkurencji na rynku leków biologicznych, spadek kosztu leczenia biologicznego sięgnął nawet 80 proc. Wygenerowane oszczędności można przeznaczyć na udostępnienie tych leków większej liczbie chorych.

Jednak eksperci twierdzą, że osiągnięcie takiej dostępności, jaką obserwujemy w innych krajach, nie będzie możliwe bez zmian organizacyjnych, ponieważ szpitale prowadzące programy lekowe nie są w stanie leczyć tak wielu chorych.

Leki biologiczne podawane poza szpitalem to szansa na zwiększenie dostępu do terapii

Prezes AOTMiT w rekomendacji nr 65/2023 z 30 czerwca br. wskazuje wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej terapii realizowanych obecnie w ramach programów lekowych w szpitalach dla osób przewlekle chorych. Jego zdaniem poprawi to dostępność do terapii lekowych, zmniejszy obciążenie szpitali, które realizują programy oraz odciąży cały system eliminując nieuzasadnione hospitalizacje.

Zdaniem Rychwalskiego bezpłatne udostępnianie leku poza szpitalem w warunkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli w lokalnej przychodni, to bardzo efektywne rozwiązanie.

– Lek podawany byłby choremu przy okazji cyklicznej kontroli stanu jego zdrowia i wydawany do kontynuacji terapii w domu. To zabezpieczyłoby pacjenta przed ponoszeniem kosztów farmakoterapii. Rozwiązanie takie odciążyłoby również lekarzy zajmujących się pacjentami w najcięższym stanie, tych leczonych właśnie w szpitalu. Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia ustosunkuje się pozytywnie do tych rekomendacji, aby zwiększyć dostęp pacjentów do leczenia biologicznego - wskazuje Grzegorz Rychwalski.